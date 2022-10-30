緊鑼密鼓的美國期中選舉，在最後衝刺的階段，特別是無法有效抑制油價的民生問題，無疑是執政的民主黨責無旁貸的重要課題。受到沙烏地阿拉伯在10月主導OPEC+，從11月1日起，每天減產200萬桶原油的影響，對7月曾經親自造訪沙烏地首都利亞德的拜登總統來說，既顯示外交出訪的無功而返，還要面對民眾在11月8日期中選舉，用選票表達不滿的政治壓力。

回顧石油對於國家經濟發展的重要性，始自於一甲子之前，中東國家在1967年發動第一次石油禁運，以及1973年到1974年的第二次石油禁運，都因為石油供應的短絀，造成全球各國不同程度的經濟危機。為了不要讓歷史重演，美國因而在1975年提出「能源政策與保存法案」（Energy Policy and Conservation Act），以建立戰略原油儲備、消費者能源保存方案、以及企業平均燃料經濟（corporate average fuel economy），確保基本需求不會受到影響。

但是，計畫趕不上變化。遠在中東的戰火，近在咫尺的美國東岸離岸和墨西哥灣各州之生態浩劫，都影響到後來的發展。1978年到1979年的伊朗革命，以及1980年到1981年的兩伊（伊朗與伊拉克）戰爭，中東局勢的穩定與否，不但影響全球石油的供應，也造成美國政府的困擾。美國在阿拉斯加和墨西哥灣的離岸石油鑽探，1980年只占全美國需求的8％，到了2010的年代，則成長到超過30％。至2014年，美國進口的石油數量，是1900年代之後的最低點。而2000年以後，美國境內的頁岩油，隨著開採技術愈來愈成熟，成本也逐漸降低，產業規模的茁壯成長，使得在川普總統任內（2016年到2020年），美國已經成為石油自給自足，甚至還有餘裕，是先進國家極其少見的石油輸出國。

由於美國對於石油需求，原本是因為戰略儲備的需要，並不開採蘊藏量極為豐富的原油，而以進口補足。但因為中東政治局勢的發展，不斷影響美國的外交和國防政策之訂定，而回歸到離岸石油鑽探。但後來因為石油鑽探引起世界級的生態浩劫，以及國境本土的頁岩油產業之成功，改變了國際石油供應的基本格局。而其中最重要的改變是：其一，只要美國願意，就會是石油自給自足的國家；其二，中國大陸已成為沙烏地阿拉伯占比四分之一的最大石油買主。

正因為如此，就今年底之前的短期影響觀之，10月19日到21日，由沙烏地阿拉伯主辦，「未來投資倡議」（Future Investment Initiative）非營利基金會的第六屆會議，這個強調：教育、醫療、機器人、人工智慧、永續發展，五大領域解決方案的盛會，對於沙烏地的經濟轉型發展，至關重要。再加上11月開始每天減產200萬桶原油，對於美國期中選舉的影響，也許是形式上的意義，大於實質的意義，但卻顯示美國的中東政策，陷入進退維谷的困境。

就中期的影響觀之，如果執政的民主黨在期中選舉失去眾議院的多數席次、以及目前50：50的參議院，政治上的效應將延伸到經濟社會的層面。高齡80歲的拜登總統，除了難以在明後年推動重大法案，在黨內也難逃被質疑領導統御的能力，是否足以帶領民主黨在後年總統大選取得再一次的勝利。而由於造成通膨嚴重的原因複雜，更涉及聯邦準備理事會的獨立決策，能否在兩年後11月的總統大選前，扭轉當前不利的經濟形勢，對於可能失去國會席次優勢的拜登總統，是不可承受之重。

就長期2024年11月總統大選之後的影響觀之，美國在中東的退位，將牽動的是中東和中亞的地緣政治版圖。有鑒於歐洲主要國家，今年為了爭取更多元而且穩定的油源，以擺脫在「後俄烏戰爭」之後，對於俄羅斯石油和天然氣的依賴，不斷穿梭於波斯灣國家，尋求暫時性、甚至中長期合作與合約的簽訂。做為歐洲今年最重要的能源供應者，美國的石油天然氣與其他型態的能源業者，勢必關切拜登總統的再生能源政策，是否符合他們的利益，則又牽動兩大政黨在國會和州長選舉更長久的競爭態勢。