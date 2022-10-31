過去對兩岸關係並不悲觀的偏統藍綠大老，如今卻一反常態的看壞兩岸未來走向。「台海終需一戰」似乎已經成為一種宿命，這對於還在高喊「抗中保台」的「辣台派」，雖然還不至於說是當頭棒喝，但也是值得關心台灣前途的理性選民好好的做一番省思。

首先是民進黨籍的前國安會副秘書長陳忠信認為，除非台灣選擇投降，在中國認定「東升西降」要與美國爭霸，並將台灣問題寫入黨綱，台海終需一戰；他強調「台灣要學當年朱元璋『深挖洞（高築牆）、廣積糧、緩稱王』，戰爭雖然不是迫在眉睫，但要防止不理性的擦槍走火。」

另一位則是藍營兩岸重量級學者趙春山教授認為，台海攤牌的時間近了；習近平看得很清楚，台灣一步一步跟大陸越來越遠，想要心靈契合統一，怎麼可能？加上外部因素的美國，原來台灣要怎麼搞就搞，只要不分開，但現在是跟著美國人來弄他，他要失去台灣嗎？趙春山認為在他活著有生之年會看得到兩岸攤牌。

藍綠大老悲觀看待台海局勢

兩位重量級的藍綠大老對台海局勢如此悲觀，這是前所未有的事，當然他們也許是看到中共20大習近平通吃整個黨的狠勁，所以也認為習近平若想要取台，也絕對不會手軟。

其實，不用從中共20大來印證習近平的統治手段的狠勁，就從香港來看，2019年香港黑暴鬧得再兇，大陸只是通過一紙「港版國安法」，不派一兵一卒，就把香港的反對派完全瓦解，這種看似無硝煙的「法律戰」，不用動武，就讓港獨全部下獄的狠勁，已經夠讓人怵目驚心，也讓先前逃跑的港獨只能在海外成為「飄零的落花」。

習近平可以使用法律戰弭平香港的黑暴，對台灣當然也不可能沒有辦法。只要手段夠狠，民進黨再怎麼抗中，解放軍只要兵臨城下，民進黨的高層還有多少反抗的鬥志，恐怕大家心知肚明。殊不知，那些喊抗中最兇的民進黨人，都可能是在中國賺過大錢的人，這些綠營的候選人敢簽署「不投降協議」嗎？

習近平應該是看準了台灣綠營人士愛錢怕死的劣根性，所以20大把「反對台獨」寫入黨章，真正作為中共決心「追殺」的人。美國人當然也看準了習近平不手軟的狠勁，所以美國國務卿布林肯從中共召開20大至今，已經三番兩次的警示：「中國不再接受兩岸現狀，將在更短時間內攻台」。

辣台派還在以為「狼來了」？

但是聽在台灣人耳裡，可能還是兩樣情，綠營應該認為布林肯是在喊「狼來了」，因為他們矇著眼睛，根本看不到狼。特別是「辣台派」還在自以為是的認為只要民進黨選輸，國際社會就不再相信台灣。

蔡英文不就是在助選時說，九合一大選結果將影響世界如看待台灣，若綠營選情不理想，可能會被解讀為「台灣人民是不是改變主意了？」因此，她說執政路線若遭受挑戰，將影響國際對台灣的支持力道。這就是「辣台派」的催魂術，總是喜歡拉國際來做墊背，但是烏克蘭呢？國際社會雖然出手協助，可是大家只是出錢、出武器，仗還是要烏克蘭人自己去打。

所以，當民進黨人喊出「人蔘轉大人」，呼籲年輕族群為18歲公民權投票，也應化身「台灣隊長」替綠營候選人拉票時，他們是否會想到現在許多18年以下的年輕人正在「拒絕長大」，因為長大了就要去當一年兵，更可能很快就要上戰場去當砲灰。

這一點不要說年輕人，那些已經當過兵，現在卻要再被拉去進行14天教召的社會人士，那個不哀嚎。那些自以為可以訓練出「黑熊勇士」的大老，每天喊戰，只是戰爭若真的來臨，他們還會留在台灣嗎？天知道。

可見，還是那些認為「台海終需一戰」的大老比較有遠見，他們看多了中共的鬥爭手法，知道中共吃軟不吃硬，所以不希望兩岸太快攤牌。

美國人當然也不是吃素的，當大家都認定俄羅斯不會出兵烏克蘭時，美國的情報單位就已經一再示警，如今這項示警已經把聲音轉移到台灣，台灣還能對中共可能對台動武無感嗎？

（作者為台灣國際戰略學會理事長、教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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