故宮博物院典藏的文物「清 乾隆 青花花卉盤」，因人為摔落破損。（圖／故宮博物院提供）

台北故宮3件國寶慘遭損毀，故宮院長密察竟說，那3件摔壞的｢東西｣不值什麼錢，也不是｢國寶｣，而是｢一般古物｣。

無獨有偶，來台14年的大貓熊團團日前傳出病危，農委會副主委黃金城受訪時亦表示，當初的約定好像是大貓熊為陸方所有，只是在台灣展覽，「如果有必要可以拿回去」。

這是官員講的話麼？這就是蔡英文領導的民進黨政府官員的心態嗎？故宮中的寶貝不能稱為｢國寶｣；世界各國都當作珍稀異寶的大貓熊，竟然也只是個供展覽的｢東西｣，可以隨時拿過來、拿過去，當皮球來踢。可憐的｢團團｣！來台灣這麼久了，孩子都生了，現在生病了，台灣卻不要你了。台灣人哪！你何時變得如此絕情？

說故宮寶貝不是｢國寶｣、說貓熊只是展覽品的人也絕對是人間僅有的奇葩，姑且可以稱之｢活寶｣，而故宮文物和稀有動物大貓熊在這兩位｢活寶｣面前竟是如此不值錢。

秀才遇到兵，沒辦法跟他講理；當｢國寶｣遇上了｢活寶｣，大概也只有自嘆倒楣！

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