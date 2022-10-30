根據外交部表示，原友邦尼加拉瓜於去年12月與我國斷交後，竟將我國政府自1990年兩國建交後合法購置的大使館舍強行沒收，並以羞辱式的「一美元」轉售予天主教馬拿瓜總教區，後擬交給中國。外交部信誓旦旦表示將循國際訴訟管道維護我國外交財產。惟時過10個多月，條約法律司司長連建辰竟表示經審慎評估經濟效益、風險與分析可行性後，目前暫緩採取國際訴訟方式咎責，並將「聯合理念相近國家討論以其他方式對尼國有效課責」。對照當時外交部以「此行徑相當粗暴」嚴厲譴責尼國，此時退縮令人難以理解。

於此同時，國內正逢高端疫苗爭議，日本在宣布開啟國門時未將其納入認可疫苗，接種高端者仍須做PCR，風口浪尖的指揮中心始終表示「持續溝通中」。但外交部長吳釗燮在日前答覆立委質詢時，直言「我方有透過東京及台北向日方逕洽，但如果沒有WHO認證，其他國家開放程度不會到理想階段。」此段發言更是明白指出高端疫苗基本很難得到日本認同，外交部亦無能為力。

另一方面據媒體報導，9月底，我國台灣大學海洋研究船「新海研1號」在台灣東部海域進行科學研究時，因研究地點位在台、日間重疊的「200浬專屬經濟海域」，研究船及團隊竟遭日本海上保安廳公務艦廣播驅離及騷擾。經通報海巡署後隨即派出花蓮艦戒護新海研1號、並與日艦對峙。最終三方平和離開，但對峙時間竟也長達10個小時。本該出面說明的外交部卻到現在噤若寒蟬、未見表態。

蔡政府自2016執政後，喊出「踏實外交、互惠互助」，但這幾年我們看到的卻是外交部無能為力、斷交8國。另依《維也納外交關係公約》第45條明定：「遇兩國斷絕外交關係，接受國務應尊重並保護使館館舍以及使館財產與檔案」。尼國強奪我國財產，國際訴訟本就依法有據。外交部寧願在酒酣耳熱中，大方拿18億援助烏克蘭重建、買一個名聲，也不編列預算主張本應屬於台灣的正義，究竟意欲為何？

另一方面，今年國慶大會上猶記得政府大力宣傳「橘色惡魔」、「日台友好」，但遇到民眾權益（台民赴日）、衝突對峙（海研船遭騷擾）時，外交部乃至整個政府體系都無能為力、忍氣吞聲。對民眾而言，政府主張的踏實外交早已是昨日黃花，剩下的只是無腦迎合、遇事安靜，花錢大買宣傳的「躺平外交」！（作者為台北市青年聯合會理事長）

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