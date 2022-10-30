民進黨28日在台北舉辦社群晚會活動「人蔘轉大人」，除宣傳18歲公民權複決案外，亦幫黨籍縣（市）長、議員候選人造勢拉票，總統蔡英文更是親臨致詞，但整場演講内容一席話「若是民進黨年底選不好，國際間可能會猜測台灣人民是不是已經改變主意。」如此將責任再次推給全民承擔，隐約透露辣台妹已經無能為力操控選民的自由意志，雙拳難敵黨內豬隊友猛扯後腿。

二次全面執政以來，民進黨許多達官顯要原形畢露，陳時中擔任防疫指揮官失能失職，有目共睹；還有行政院長蘇貞昌背書及前副總統陳建仁「免疫橋接」荒誕護航，無法及時達到群體免疫的抗體覆蓋率，因此造成上百條人命枉死；林佳龍擔任交通部長時以「自己要去塞」毫無同理心的言論，不聞不問端午節國道塞車36小時的歷史紀錄，台鐵普悠瑪翻車及太魯閣號出軌事故造成的傷亡皆為史上之最；就連原本勝券在握而轉戰桃園的前新竹市長林智堅，都因為論文抄襲違反學術倫理品行不良問題，遭撤銷學位並退出選舉，也難怪辣台妹再也嘴硬不起來，轉而無力的懇求選民憐憫賜票。

日前民進黨召開中常會，兼任黨主席的蔡英文彷彿已經沒了新台詞，重複著國慶談話的四個堅持及四大韌性，甚至屢屢以「團結」來支撑其不安的心情。人心是靠凝聚，而非靠口號，執政6年多以來，超過2000個日子，有的是時間、是機會來讓人民有感，接連兩個重大場合的無力宣言，直接證明了蔡政府執政以來，根本無法團結中華民國，更無法讓台灣人民信賴，這個結果只能怪自己心中沒有人民只有政權，這一切只是遲來的反撲報應罷了。

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