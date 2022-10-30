自1996年台灣首次進行總統直選以來，民主制度在台灣的推行不斷深化，1998年實施台灣省虛級化，2000年首次實現政黨輪替，民進黨首次執政，正式結束國民黨對台灣長達55年的執政。2008年，台灣實現二次政黨輪替由國民黨主政。2016年實現三次政黨輪替由民進黨上台，立法院也首次實現政黨輪替，民進黨首次完全執政。

就台灣民主政治發展的歷程而言，雖然已曾有近半世紀「黨國體制」(Party-State System)下的威權統治，如今民主鞏固(Democratic Consolidation)後的民主發展，已然在「民主制度」上成為全台公民的共識。然而台灣的民主制度是否存在問題？超過二十年採取民主選舉制度的當下，值得我們重新省思民主制度的潛在問題。

由於媒體的宣傳力度往往左右選情，選舉人為了獲取選票更在意的是曝光度，因此忽視長遠的政策規劃與選民服務，而出現為了媒體曝光度而「作秀」的窘境。「民主的目標」就是培養思想進步，能理性思辯的選民，所有的民主法治、選賢與能、普世價值都賴此得以進展。然而選舉時刻的政治立場與民意導向，則往往出現「先有立場後有結論」，或者是購買網軍在輿論上「引導帶風向」的問題。

再來是每到選舉時刻民間社會的分化與對立，社會公眾輿論呈現「扣帽子」貼標籤現象，從黨內初選一直到大選時常可見「殺到見骨」，一方面容易造成政黨自己內部不合，社會上也導致不同政黨支持者的分化與對立。平時看來無傷大雅，但到選舉時刻或爭議性的公共議題，特別是在兩岸關係上情緒就會被攪動、對立上升。比如今年的「世界民主運動大會」在台灣舉行，雖然讓台灣可以被世界上的更多國家看到，但不能忽略大陸對岸的反應，是福是禍尚待時間觀察。台灣民眾最在意的還是人民的幸福感與發展機會，以及台海和平的維持與穩定。

由於選舉往往需要競選經費，由此衍生政商之間的權錢交易難以避免，呈現的現象大多是通過政策、法律制定，以特許經營以及壟斷利潤等形式進行，因與公眾距離較遠不易引起社會關注。比如從李登輝時代的“黑金政治”，一直延續至陳水扁家族的貪腐弊案，2008年靠清廉形象上台的國民黨馬英九，如林益世、賴素如也一樣涉嫌利益輸送案件。蔡英文上台後，其人事安排特別是公營企業，更有出赤裸裸的政治酬庸色彩。

由此，我們省思台灣民主制度的現存問題，是希望台灣未來蛻變重生，更好的推行透明、公正的民主制度，使兩千三百萬公民的訴求可以得到回應，讓民眾能有更加自由的輿論與發展機會，以及和平穩定的兩岸關係與台海形勢。從照顧台灣普羅大眾與民間百姓為出發點，認真制定可延續的利民政策，避免政治上的酬庸與議題的操弄，或者是購買網軍進行輿論上的引導，而忽略了民主的本質是民眾的訴求，讓台灣民眾有更多的幸福感。（作者為國際關係研究學者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※