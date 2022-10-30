151條人命，在民進黨的眼中只是選票。陳時中的總幹事吳思瑤說，韓國梨泰院的慘劇，更證明了大巨蛋公安不能放水；言下之意，是批評韓國政府對公安放水？民進黨犧牲台韓關係幫陳時中催票，蔡英文可以下台了。

全台灣最忽視風險的就是陳時中，2020年推掉東洋代理的BNT疫苗，造成800人染疫死亡，全年死亡人數增加一萬人；再擴大到整個民進黨政府，台鐵拿工程管理費去養公關公司，發生兩次重大意外，總計死亡人數67人，428人輕重傷；為了教練機國造，蔡英文總統延役F-5戰機導致三名飛官殉職；也不能忘了鄭文燦的平鎮地下停車場崩塌一死二傷、楊梅行政中心蓋到「水上漂」……

為什麼民進黨平常不重視公安，到了大巨蛋才把公安無限上綱？這當然是政治、政治、政治。別忘了，當年保障遠雄「大巨蛋最優申請人」資格的，也正是陳水扁政府。

現在陳時中要拿梨泰院的悲劇，來救援中央「卡蛋」，就看台北市民信不信了。但堂堂一位醫師、前衛福部長，把人命當作選票的工具，陳時中不但會輸掉這次選舉，也會輸掉自己的一世清譽。

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