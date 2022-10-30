美軍和俄軍的巡邏路線在東北部哈塞克省卡塔尼亞。（示意圖Shutter Stock）

今年6、7月間烏克蘭先斷絕與敘利亞的關係，因為普丁支持下的敘利亞承認烏東的頓內斯克及盧干斯克的獨立地位；敘利亞隨之發表與烏克蘭斷交的聲明。這些動作並沒有引起世人太多的關注，不過， 普丁總統的一個動作倒是引發了國際社會比較多的憂慮。他不久前改派惡名昭彰的蘇洛維金（Sergei Surovikin）將軍接管「特別軍事行動」，他是2017到2020年俄羅斯在敘利執行亞軍事行動的指揮官。這位空軍將領以心狠手辣，殘暴無情出名，曾在敘利亞東北部的大城Aleppo及Idlib 以清剿「叛軍」為名進行大規模的屠殺轟炸，而被冠以「敘利亞屠夫」之惡名。俄羅斯最近對烏克蘭電廠，能源等民生設施發動一系列大規模的攻擊，戰術的改變跟他出任指揮官有很大的關係。

敘利亞可以說是二次大戰以後最悲慘的國家之ㄧ；它的人民也是最可憐的人民。1946年敘利亞獨立之後大大小小的政變、叛亂高達4、50次之多。現任總統阿塞德（Bashar al-Assad)已經在位22年，他的父親也掌握敘利亞政權30年，父子合計已統治長達52年之久。他們都是採取暴力高壓統治的方式，引起民眾的不滿，內政杌隉不安，經濟成長放緩，居絕大多數的Sunni （遜尼）派與Shia（什葉）派長期的種族糾紛、伊斯蘭國及凱達恐怖組織的盤踞、庫德（Kurds)族的武力反抗等，政局時時處於危疑震盪之中。除了內政問題之外，敘利亞在1948、1967、1973都參加了對以色列的戰爭，但都吃了敗仗，尤其1967年的戰爭失去戈蘭高地，被以色列占領迄今，那裡不但是戰略要地更成為今天以色列農業非常重要的產區。敘利亞也介入了黎巴嫩的內戰及90年代的海灣戰爭等，與以色列的邊境糾紛也不時發生。

根據聯合國的統計資料，連年的軍事衝突與對內的鎮壓已導致約30萬平民喪生，560萬人逃到附近的黎巴嫩、約旦或土耳其成為難民。在2100萬人口當中有六百多萬人流離失所，亟待人道援助的更超過1400萬人。根據世界銀行的研究，敘利亞2020年糧食價格上漲236 %， 2021年97 % ；通貨膨脹在2020年高達114 %，去年也達到90 %。這兩個數據足以顯示人民生活的困苦。國已不成國，人民如芻狗。

2011年中東爆發了「阿拉伯之春」革命運動，敘利亞也受到波及，貧民揭竿而起，爆發大規模的內戰，美國與俄羅斯都陸續派了軍隊介入，迄今已經11年了，美國派出的武裝部隊最高峰時人數達3500人，主要是支持由庫德族人所組織的人民保衛隊（YPG)。川普總統雖下令撤軍，但目前仍留有大概900人留駐。美軍近年來除了支持庫德民主陣線（SDF)的反政府活動之外，竟開始在該國東北部地區非法盜採當地的石油、天然氣、礦產，有時一次堂而皇之出動70多輛油罐車 。敘利亞外交部在今年八月去函聯合國指控美軍11年來盜採石油，導致該國蒙受高達1000多億美元的損失；估計近年以來敘利亞83 %的石油被美軍A走，美軍基本上是在「就地取材，以盜養戰」。

2015年之前俄羅斯只是提供敘利亞武器及裝備，之後「應敘利亞政府之請」對於所謂「叛軍」盤踞的西北地區進行狂轟亂炸，包括醫院及醫療設施等與軍事無關的建築。俄羅斯派駐的軍隊一度高達48,000人，以具體的軍事行動來支持敘利亞的阿賽德政權，也確實重創了敘利亞反政府的勢力。

敘利亞獨立之前整個地區就被英國、法國、土耳其等國占領， 2011年迄今又形成了兩個對壘的集團，一方面是支持敘利亞的俄羅斯、伊朗；另一個集團則是支持反抗軍及庫德族的美國、英國及若干阿拉伯國家。土耳其在其中也扮演一個火中取粟的角色，趁亂占領了敘利亞西部一部分的土地。 在外部勢力介入之下，敘利亞的戰亂還看不到盡頭，人民仍生活在水深火熱之中。

如果說中東是國際地緣政治的火藥庫，那麼敘利亞就是火藥庫的引信，何時會引爆有待密切觀察。

（作者為前駐以色列特任大使）

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