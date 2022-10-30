德國總理蕭茲在西方世界一片反中聲浪中，終於核准中遠集團入股漢堡港貨櫃碼頭案，但參股從35%降至24.9%，因而失去董事會否決權，影響力受限，接下來蕭茲將於11月率領12名德國企業家，包括福斯汽車、西門子、默克集團等出訪中國大陸，成為中共二十大後第一位訪問大陸的西方國家領袖，彰顯德國雖與美國與歐盟同盟，但有自己的國家利益與戰略選擇的立場。

德國企業不願與中國脫鉤

漢堡港並非中資首次在歐洲入股港口，但俄烏戰爭爆發後，德國政界與輿論對北京的態度劇變，出現強烈的反對聲浪。反對者認為德國應該汲取對俄國能源依賴的教訓，不該過度依賴中國的市場。但中國與俄國對於德國經濟的意義完全不同，要在國際市場找到其他能源來源並非不可能，但是要找到能夠取代中國高效能的供應鏈及日漸重要的市場卻幾乎不可能。

根據德國聯邦統計局的數據，2021年德國與中國的雙邊貿易額年成長15.1%，達2450億歐元，中國連續第6年成為德國的最大貿易夥伴。中國是德國第二大出口國，且中國市場的比重與日俱增，特別是汽車產業。中國市場占福斯汽車總銷量的40%，賓士37%。在供應鏈方面，根據德國慕尼黑大學經濟學研究所ifo今年4月發表的調研：11%的德國企業依賴中國分公司的產品，若以來自中國的上游產品而論，德國企業對中國供應鏈的依賴程度高達46%。

大陸的製造能力吸引德國企業大筆的投資，上月德國化工集團巴斯夫透露在廣東湛江的100億歐元投資計畫，這是德國公司在中國有史以來最大的一筆投資。最近也傳出BMW有意將在英國的MINI汽車生產線移到大陸。不只是這些大企業前往中國投資，一些被譽為「隱形冠軍」的眾多德國中型企業也紛紛在中國設立了生產基地。

企業前往中國投資，已非看中低廉的人力成本，而是生產品質、創新能力、聚落效應及可靠性，這些都不是短期內可以替代的，更不要說龐大的市場了。德國企業不願與中國脫鉤，不樂見政府對投資中國的限制，更何況制裁俄國造成能源成本遽增，已經讓許多大企業出走、中小企業倒閉，未來的失業潮可能對德國政治、經濟和社會造成的衝擊。

歐商對中國投資不減反增

理解德國與中國大陸的經貿現狀，就能理解蕭茲力挺漢堡港案，絕非只是訪中的伴手禮。固然蕭茲在出任梅克爾內閣財長之前，曾擔任過漢堡市長達8年，深知此收購案對於德國地方發展與企業出路乃至政局穩定的重要性，但更重要原因是通貨膨脹、能源短缺等問題，已在歐洲多地引起示威，義大利也出現極右派的領導人，記取二次大戰前的歷史教訓，蕭茲寧願頂住各方壓力回歸經濟理性。

美國智庫日前公布，在俄烏戰爭與美中對抗激化形勢下，今年上半年歐洲外商對中國直接投資金額不減反增，而且集中在德英荷法10大跨國公司，歐洲大國都須面對與蕭茲同樣的兩難情境，蕭茲不會是唯一選擇經濟為重的領導人。

外界解讀中共新的權力核心，多以「戰鬥內閣」視之，但從王毅可能接替楊潔篪出任中共中央外事工作委員會辦公室主任的安排，可以判斷北京對外交關係仍有一定的穩定性。北京認定，美國對中國的包圍與遏制將更全面、更嚴厲，並結合盟友，在政治、經濟、科技上與中國脫鉤。中國除了堅持自主發展外，只有3個選擇：第一，另起爐灶，強化自己主導的多邊組織，如上合組織、金磚組織等；第二，改良既有國際治理，如聯合國改革、訴求國際關係民主化等；第三，廣結善緣破解包圍。

從中共二十大設定2035年實現社會主義現代化、本世紀中葉建成社會主義現代化強國的任務宣示，可以判斷北京將以經濟發展為優先，中國經濟遠景仍然可以期待，大陸不會放棄與歐洲國家改善關係、擴大經濟合作的機會。德國率先開啟中歐合作之窗，相信兩國都會掌握難得的契機，在艱困的對抗格局下，處理好雙邊經貿關係。