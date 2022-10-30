網友OKE在國外論壇Breach Forums上廉價販售20萬筆台灣人民戶籍資料，並宣稱手上有全台2300萬人的資料。調查局初步調查確認，目前釋出的20萬筆集中在宜蘭地區，且資料都吻合，連縣長林姿妙、民進黨立委陳歐珀等人個資都在其中。內政部則說，全國戶役政資料都妥善保存在內網中，相關資料並非從內政部戶政司全球資訊網洩漏，並重申「沒有資料被竊取」。

調查局都確認已釋出的20萬筆宜蘭個資「係金誒」，內政部哪來的底氣說「資料並未被竊取」？說戶役政和地籍資料沒有外洩，孰能信之？

大數據時代，網購、網約、臉書、社群媒體、訂閱數位媒體、移動支付連結金融機構，都需要輸入個資。再加上新冠肺炎爆發後，當局力推的各種實名制，進出公共場所、餐廳超市也得掃描實名二維碼。各種數據在網路上竄流，交叉比對，誰敢說你我的個資沒有外洩？誰又敢說全台2300萬人的個資沒有被「保存」到FAAMG的後台裡？

今年8月，蔡英文為數位部掛牌時才再次強調「資安即國安」，言猶在耳，全台2300萬人戶政資料全部被人放在國外網站上兜售，試問，資安大破網，何來國安？更令人不解的是，過往，每次外傳大筆個資外洩，都不見數位大臣出面「闢謠釋疑」，此次震驚全台的個資外洩事件爆發，也不知新近成立、掌控200多億預算的數位部，可有對策？數位部真能堵住政府機構資訊外洩的破口？

不僅如此，民進黨全面執政以來，類似的問題已多次爆發，內政部都以「不是官網洩漏的」，輕輕帶過，檢調不查，政院也不問責。難免讓人懷疑，2300萬人個資大洩底，民進黨和行政各部會豢養網軍，組建小編，莫非正是罪魁禍首？兩岸兵凶戰危，全台戶政資料全都露，難保中共不會價購相關資料，利用綠營網軍小編，散播特定訊息，將認知戰進行到千家萬戶裡，甚至根據外洩的役政資料竄改動員令，引爆民怨？

眾人皆知，秘密投票是民主選舉的必要條件。如今，全台個資都能廉價取得，若是交叉比對實名制的數據庫，誰敢擔保選舉投票還有秘密可言？誰又敢擔保駭客不會駭進中選會的電腦終端，竄改選舉結果？

資安不保，別說國安不保，連庶民百姓的身家性命和台灣引以為傲的民主政治，也將付諸東流。全台個資外洩，非同小可，而政府又是掌握全體國民個資最完備的機構，為資安與國安計，為保障台灣民主政治與人身自由，避免瓜田李下之嫌，民進黨和政府各機構應立即解散常設的網軍，徹查政府各機構的資安漏洞和可疑的外洩管道。

（作者為資深媒體人）