自民進黨執掌政權以來，無時不刻不以「去中國化」為首要目標，已然透過教科書的「去中化」，將年輕人洗腦至將中國視同寇讎的地步，連同文化，也是處心積慮地加以淡化處理。因此，他們對象徵著中國傳統文化精神堡壘的故宮博物院，其實也是百般糾結，雖欲去之、移之、轉之，卻仍是不敢有太大的動作，只敢以一些小伎倆偷偷摸摸地進行著。

故宮博物院的前身，是因遜清被迫退位後，由國民黨接手故宮文物的保存而成立的；但是由於抗戰爆發、國共內戰，國民黨為了讓這些珍貴的文物不受戰火的波及，從北京輾轉到南京、四川、雲貴，而最後則遷徙至台灣台中的北溝山。最後則選定台北外雙溪，於1965年11月12日正式為現今的故宮博物院揭幕。

故宮博物院目前館藏有70萬件珍貴藏品，從新石器時代迄於民國，每一件藏品都富涵著傳統中華文化的內容，分類分期展出，可以說是全世界中華文物的薈萃之地，尤其難能可貴的是，在戰火的威脅、洗禮下，從登錄、搬移、裝箱、運輸、播遷，到最後的典藏，70多萬件的文物，大體保存完善，為傳統的中華文化留下了不朽的見證。故宮博物院可以說是台灣最鮮明的文化地標，放眼全世界，都是名列前茅的，近年來每年前往參觀的人數，竟超過600萬人，不但可以說是中華文化的瑰寶，更是台灣人最引以為傲的文明象徵。

民進黨一意以「去中國化」為目標，但只要故宮存在的一天，顯然其意圖就無法得逞，但是，故宮又是全世界關注的焦點，他們也不敢冒天下之大不韙，予以輕忽，因此又恨又愛。愛的是故宮的珍藏，隨意拿出一件，都是價值連城的，這筆財富，不僅僅只有館藏的價值，又可以帶動文化產業的發展與觀光的龐大效益，更可以當成樣板，是以也不願意放手；恨的是，有此鮮明的中國色彩，對他們而言，卻是有如芒刺在背，更恨的是，幾十年來故宮所建立聲譽，已讓不分何處、何時來的台灣人，都已認定這是台灣文化中不能捨棄的資產。因此，左右為難，只能以若干黑箱作業，暗中削減故宮的影響力。

最顯而易見的是，早年的故宮博物院長，如蔣復璁、秦孝儀，雖皆是國民黨中人，但都是博物館學有專精的人士，其後的杜正勝，雖是深綠，至少也還不是民進黨籍人士，另外的石守謙、林曼麗、周功鑫、周筑昆、馮明珠、林正儀等歷任院長，都是無黨籍的，而蔡英文上任後，陳其南以及吳密察，都是民進黨人士。民進黨人主持院務，是有黨而無國，眼中只有民進黨，而未能正眼相看故宮博物院的意義與價值的，尤其是自吳密察上任以來，諸多舉措，都大有爭議，如故宮南院的設計，往往貽人以不良之譏，是想要沖淡故宮的效益，蘇宏達教授揭發其中之弊，卻反遭控告及查水表，鬧得軒然大波；而兩岸局勢緊張，更有人揭發故宮想要將故宮文物精選4萬件，送往美日收藏，更引起盜賣國家文物的質疑。故宮博物院雖發表聲明澄清，但信服者有多少，卻還是一大問題。

故宮的院長，只知迎合黨意，背棄專業，整個故宮博物院深密勿固，從規畫到管理，都隱密不為外人所知，其間有無弊端，不免引人質疑。而今日被揭露的，竟有3件故宮館藏的珍貴明、清瓷器，為了因應數位化典藏的計畫取出，遭到摔破。故宮的文物輾轉流離於戰火之際，未有若何損傷，居然在這樣的時機遭到人為的損傷，這簡直是世界級的醜聞、博物館之恥，而故宮院長還企圖遮掩隱瞞，更是駭人聽聞的事。

依照道理，有這種不可思議的大事發生，吳密察院長除了依院內管理章程處理外，也應立即上報行政院長，豈有事發已一年之久，更連續3件，行政院卻懵然不知的道理？這次如果不是陳以信立委揭發，國人還是被蒙在鼓裡，說沒有隱瞞，其誰能信？而極有意義的「蘭千山館」卻在吳密察手中不續約。不合情理的事件層出不窮，其間還有多少不為外界知道的計謀在祕密運行，實在難令人不起疑。

這幾件國寶，價值之不菲，是可想而知的，在發箱、取出、保存上，理當是如何的小心慎重才對？怎可能輕忽到如此地步？故宮人謀不臧，管理散漫，其咎責應該由誰來負責？國家財產的被損毀，身為院長的吳密察個人賠償得起嗎？而吳密察居然可以繼續盤坐在院長寶座上指揮著後續的調查事宜。類似的被隱瞞的事件有多少，是否可以透明公開，讓全民檢驗？

有關故宮的藏品，坊間流言甚多，以假換真、盜賣替換的傳說不斷，更有不少人擔心，萬一戰事爆發，這些國寶的命運，將會如何？說實話，故宮博物院是國家的資產，全民的資產，民進黨是否真心愛之惜之，恐怕在許多民眾的心中，都會打上一個大大的問號。（作者為退休大學教授）