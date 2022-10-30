俄烏戰爭所引發的能源危機持續在歐洲發酵。根據「德國工業聯合會」最新的調查顯示，在593家接受調查的德企中，超過9成的中型企業認為，能源和原材料價格上漲將對企業經營造成致命性的打擊，25%的企業則因為過高的能源價格帶動成本大增，考慮外移；其中，電力充沛且價格低廉的美國就是重要選擇。

例如，德國的北方數據公司（Northern Data）決定在美國奧克拉荷馬州投資成立全球第8大雲服務工業園區，因為該州承諾提供ND公司250兆瓦（MW）電力；ND落腳奧克拉荷馬州後，一大票德國數據相關企業也將跟著ND轉移到這裡，形成新的產業集群（industrial cluster）。

根據美國能源信息（EIA）的調查和統計，奧克拉荷馬州的電價是全美第3低，優於排名第7低的能源大州德州。平均工業電價較全美平均價低21.2%奧克拉荷馬州，已成為德國企業競相投入的新選擇。

據美媒報導，2022年有65家德企到奧克拉荷馬州投資或新增業務，其中包括漢莎航空、西門子和拜耳等指標型企業。同樣標榜「能源成本低、電網穩定」的喬治亞州，也是德企投資的熱門選擇。因為太多企業外移至美國，德國議員不禁氣得大罵，德國政府的戰略根本就是「讓美國再次偉大」。

努力想讓美國再次偉大的，也不只德國政府。近日台積電股價大跌，讓不少投資人感到揪心甚至恐慌，再加上台積電總裁魏哲家日前親自錄製影片，請員工多休假，更是令外界擔心是否台積電接單下滑、產能利用率下滑，所以才會鼓勵員工休假。

儘管台積電後來澄清並沒有強迫員工休假，也沒有任何無薪假計畫。不過，基於地緣政治考慮，美國想盡辦法要拆解台積電、或要求/強迫台積電增加對美投資的動作，越來越積極強烈，人盡皆知。

面對美方壓力，蔡政府不像韓國政府想方設法、全力協助企業抵禦，以致於美方力推的Chip4至今幾無進展，相反的，蔡政府卻是忙著上演「我愛紅娘」，就是要把台積電和老美送作堆。每次美國貴客到訪，少不了拉來台積電作陪，那場面總不免讓人聯想起王昭君唱的：「塞外風霜、悠悠馬蹄忙；遠別家鄉、舊夢前塵…空惆悵。」

在此情況下，台積電再怎麼心不甘情不願也難以拒絕。更何況，只要想到台灣的電力嚴重不穩定，三天兩頭停、跳、斷電，以及台積電一家買光全台綠電都還不夠的窘境，確實也讓台積電赴美有了單純只是為了滿足美國要求以外的誘因，那就是取得便宜且穩定的電力。

歐洲預估，高能源價格還要至少延續5年，所以歐企紛紛選擇出走；同樣的，台灣的電力問題也一定會成為產業發展的絆腳石，因為能源已經成為決定企業前景甚至生死的關鍵性因素，特別是「吃電怪獸」科技產業，更需要「逐電力而居」，充足、穩定且便宜的電力，肯定是選擇投資時的重要考量。（作者為資深媒體人）