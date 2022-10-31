與台灣一水之隔的福建省寧德市，近年來積極探索具有閩東特色的鄉村振興之路和寧台融合發展新路，創新了一批可複製可推廣的項目推進、村莊推薦、服務運營模式，帶動了一批台灣青年來寧追夢、築夢、圓夢，在鄉建鄉創上取得了豐碩成果。截至目前，寧德市已累計引進17支台灣團隊、70多名台灣人才參與寧德鄉建鄉創，服務了35個村莊項目。

來自台灣嘉義縣的莊雅雲，便是其中之一。她說，透過鄉建鄉創項目，除了能讓村內精彩的歷史及產業得以梳理傳承，也讓我們瞭解到各式各樣的差異與深層的歷史含義，有助於兩岸互相瞭解，促進兩岸鄉建鄉創理念共融。

「登陸」初體驗：鄉村有無盡樂趣

2016年6月，在台灣從事社區營造與空間設計職業的莊雅雲跟隨台灣上趣開新團隊來到福建，擔任設計總監，負責文化資源整合、空間設計規劃、空間模擬繪製、現場監造協助施工等工作。

剛到寧德市時，莊雅雲負責的是寧德市壽寧縣下黨鄉下黨村的規劃改造。打造「一杯草藥茶」咖啡店及文創品牌，佈局遊客中心、旅遊廁所、水岸步道、停車場等空間規劃，改造提升農家樂和民宿……兩年多的時間裡，台灣上趣開新團隊完成了一系列設計規劃，不斷提升下黨鄉村旅遊的內涵和品位。

走進75歲村民王光朝的「幸福茶館」內，不少人在此品茗打卡。2016年，他將老房子裝修成別緻的茶室，希望把下黨的好山好水好茶，把下黨「幸福的味道」分享給四方遊客。

台灣上趣開新團隊成員曾在這裡學習制茶，並為茶葉包裝重新做了設計。莊雅雲說，茶館老闆夫婦一輩子生活在下黨，他們對彼此的愛、對下黨的愛，都深深地感動著團隊成員。

「感覺自己很幸運跟著團隊來到福建做項目。」莊雅雲說，走了這麼多的鄉村，每個地方獨特的歷史以及特色的生活方式，讓她感到鄉村的有趣，通過對當地文化、人物的挖掘，融入當地村民吃、住、行、游、購，提升鄉村的發展。

兩岸鄉建鄉創：「花」開八閩大地

走進寧德市屏南縣甘棠鄉小梨洋村，群山環抱、碧水圍村，該村系福建省級傳統古村落、清代戍台名將甘國寶的出生地，具有濃厚的文化積澱。村中的甘國寶故居展示館內，一幅幅圖片、文字，一件件古香古色的老物件，靜靜地「述說」著甘國寶的生平事跡。

台灣上趣開新團隊2021年與該村簽約「鄉建鄉創」閩台合作項目，已完成小梨洋村總體設計佈局定位、甘國寶故居展示館室內設計方案，推進藥膳餐廳、百草園、甘國寶主題產品定位及形象包裝設計等項目，希望透過一條街區及多個節點形成甘國寶文化街區。

「甘國寶兩度跨海擔任台灣總兵，對閩台文化交流的貢獻讓人讚歎，他的事跡在閩劇、台灣歌仔戲裡被傳唱。」莊雅雲說，將借助台灣鄉村營造方式，提煉出當地村莊特色，打造新時代鄉村生活，讓村民們能在這裡「民安其業」。

屏南縣甘棠鄉漈下村、寧德市蕉城區八都鎮新樓村、寧德市古田縣平湖鎮端上村……自2014年「登陸」以來，台灣上趣開新團隊已走訪100多個鄉村，服務建設30多個村落，接待了200多場的兩岸團體，策劃辦理了40餘場的兩岸活動。

莊雅雲說，講好一個鄉村故事、樹立一個鄉村品牌、撬起一個帶動村民的支點、陪護式的鄉建鄉創模式，是他們的團隊理念。

閩台融合發展：未來還會深耕福建

兩岸鄉建鄉創合作「開花結果」，走出一條兩岸融合發展的新路子。

莊雅雲稱，大陸的創業氛圍跟市場規模總體都要比台灣來得濃厚與龐大，尤其近年大陸互聯網運用在商業的技術及普及，是他們在台灣所需要學習的。

作為大陸距離台灣最近的省份和兩岸交流合作先行先試的省份，福建近年來著力於「通、惠、情」探新路、促融合、作示範，成為兩岸往來最便捷、合作最緊密，政策最開放、服務最貼心，交流最活躍、情感最融洽的「第一家園」。

台灣青年在閩發展空間更大、扎根更深。福建現有各類台青就業創業基地逾80家，引來實習就業創業台青4萬餘人，已成為台灣青年到大陸發展的首選地和主要聚集地。尤為引人矚目的是，100多支台灣建築師團隊、300多名台灣鄉建鄉創人才參與閩台鄉建鄉創，合作「陪護式」服務已覆蓋280多個村(不含廈門)，助推福建鄉村振興。

「未來還是會深耕福建。」莊雅雲表示，未來發展除了透過鄉村設計拓展項目數量，還希望在鄉村產業後續運營運作上，也能盡一份力，邀請更多的台灣鄉創青年與本地創業青年交流互動，分享兩岸村落發展的心得與經驗，促進兩岸鄉創理念共融。（呂巧琴、林榕生/福建）