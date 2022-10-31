有永遠第一夫人之稱的蔣宋美齡，2003年10月24日在美國逝世，享年106歲。一生功過當然都有人評論，但基本上來說，她才華橫溢，國際人士對她都刮目相看。1943年3月她應邀在美國白宮小住11天，並在美國參眾兩院聯席會發表演講。歷史上除荷蘭女王外，她是第二位女性能在美國會發表演講的人。

對抗戰貢獻大

她周遊重要國際友人之間，使國際上對中國抗戰有更多瞭解，進而爭取到許多同情與援助，對抗戰的貢獻至大。基本上來說，蔣宋美齡是位對國家民族有卓越貢獻的人。關於她的評論甚多，有興趣的人可以去查閱相關資料。此處我想跟大家聊聊的是，最近我發現有個報導說：蔣宋美齡2003年逝世前，曾說她一生對不起三個男人：蔣介石，未能為他生孩子。大哥宋子文逝世，未能參加葬禮。張學良被囚禁，她未能幫上忙。

沒生孩子有遺憾

夫妻結婚沒有孩子的無子西瓜愈來愈多，我與妻子蘇老師結婚58年，是無子西瓜。無子西瓜有缺點，但也有優點。像我們無子，相對地，我們有較多的時間與金錢來做許多其他的事，尤其是獻愛心幫助苦難的人。看到許多困難的人，因為我們的介入，而能重見光明，心中常是喜樂多多的。

因此沒有孩子根本不必去追究，究竟是誰的虧欠。蔣宋美齡說她對不起蔣介石，未能為他生孩子。但事情也可能相反，是蔣對不起宋，宋美齡曾經小產過，並非不能生育。而男士因為重責大任，整天勞心勞力，精蟲不佳的亦大有人在。總之，追究這些毫無意義，說誰對不起誰根本沒有必要。

不值得掛心

其次談到對不起大哥宋子文，因宋逝世，未能參加葬禮。這更加談不到對不起。人肉體只是裝生命的一個軀殼，生命是一口氣，一個靈，這個靈體離開肉體後，肉體只是一堆拉圾。對一堆垃圾鞠躬，本即無聊。但數千年，人皆如此，因此未能做到的人，乃心生虧欠。

這些在聖經上都有詳細教導。宋美齡的父親是衛理公會牧師，外公是聖公會牧師，全家都是虔誠的基督徒，對聖經教導，應知之甚詳。

最後談到張學良被囚禁，她未幫上忙。據有關文獻記載，若非宋美齡的大力協助，張學良早已被殺。

張學良功過

張學良與楊虎城軟禁蔣兵諫，蔣自然懷恨在心。在西安一處山坡地方有「捉蔣亭」我曾去看過，只是一個小亭子。據說，蔣聞訊有兵變，服裝不整的倉惶逃到後山，但仍被抓到。而且蔣在逃時，摔傷腰部，經常要療傷，對張學良自然念念不忘。這些對當時地位崇高的國家領導人來說，當然是難以忘懷的屈辱。

後來張學良雖然釋放蔣，並親自護送蔣返回南京。但蔣並不感激，且立即對張學良審判，判刑10年，後雖予特赦，但張學良一直被軟禁，直到兩蔣逝世，李登輝任總統，張學良90歲時始還其自由。張學良夫婦隨即移民美國，定居夏威夷，2001年10月4日100歲時病逝，葬在檀香山。

一生禍福難料

張學良是奉系軍閥領袖張作霖之長子，人稱少帥。年輕能幹，一下子被軟禁七、八十年，人生就這樣完了。回想當時如未一時心血來潮，親自護送蔣回南京，後面這幾十年的軟禁生涯就不會發生，真是後悔到要吐血。但是張在台灣信了上帝，現在天家享受天堂之福去了。

倘若他未護送蔣返南京，他仍是東北一霸，其神氣與被軟禁，差別太大了。但倘真如此，張學良在東北的複雜軍事環境裡，可能早已戰死沙場，怎能高壽100才辭世呢？

人的一生，都掌握在神的手裡，一項決定是禍是福，有誰能知呢？談到張學良，很多人知其人，但很少有人見過他。我很榮幸，有次應邀到李登輝官邸講道，張學良及夫人皆在場。那時他已年邁，但精神不錯，甚少言笑。看到他們的過往，我常靜默無言，感慨良多。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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