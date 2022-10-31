根據本報報導，10月28日大陸的房債危機進一步升級，包括龍湖、碧桂園、綠城等多家大陸房地產開發商的境內與境外債券同步重挫，造成上海、深圳與香港股市同步重挫，上證綜合指數已經跌至2,900點的關卡，而屢創2008年金融海嘯以來新低的香港恆生指數，周五重挫564點，直接摜破15,000點大關。

我們關心大陸房地產市場是否能夠維穩，特別是在中共二十大順利召開，新一屆的領導班子陸續公布之後，高度敏感的金融市場，期待金融與經濟的相關單位繼任官員名單公布，但是中央經濟工作會議要到12月中才會召開，而金融、財政與經濟部會的領導班子，可能要到明年3月兩會才會明朗，政治布局求「穩」，金融市場則求「透明」，李克強領導的國務院固然早已要求有關部門和各地區負責同志，必須認真做好保交樓及防爛尾樓相關工作，但是金融市場是否有耐心等候新的財經領導班子逐一揭露，則是攸關中國與亞洲金融安全最大的問號。

台灣的房地產市場與大陸雖然區隔甚為清楚，兩地建商鮮少有合資建案，金融機構更幾乎沒有融資往來，但是漲跌的方向卻有高度的關聯，這應該是地理位置相近、而且台商大多同步在兩岸置產的連動效應。去年還仍然火熱的台灣房地產市場，從4月之後就出現冷卻的訊號，到了9月市場交易熱情更快速急凍，內政部剛公布的9月房屋移轉棟數僅剩2.38萬棟，與去年同期相較減少了14.5％，今年全台房地產交易量比去年衰退已成定局，而未來是否會受到大陸房地產市場急凍的拖累，必須高度關注。

10月28日新一波的房債危機，由建設豪宅別墅聞名的龍湖集團觸發，其「20龍湖02」人民幣債券突然暴跌36.02％，接著碧桂園人民幣債券「21碧地02」也暴跌20％，二者都觸發停牌交易，龍湖與碧桂園其他多檔境內與境外債券也都暴跌，牽連世茂、綠城等多家龍頭房地產集團股價與債券價格重挫，中港市場高度憂慮房地產開發商的「內房危機」（即國內房地產危機）再度引爆。

李克強領導的國務院對於內房危機祭出多重政策，他自己一再交代各部會與地方領導必須確保「保交樓」的工作，政府也盤點正在興建中、可能淪為爛尾樓的建案，逐案緊盯，還由人民銀行要求建設銀行、工商銀行等國有龍頭銀行，提出人民幣6,000億元的對房地產領域的淨融資，以避免信用無序收縮、維護房地產市場的穩定健康發展。

此外，中國人民銀行也強化中債信用增進投資公司的功能，落實民營企業債券融資支持工具的部署，持續強化完善金融市場信用風險分散、分擔機制，對民營房企發債開展效力更強的「全額不可撤銷擔保」。更具體於8月下旬起，陸續對龍湖、新城控股、碧桂園、旭輝控股，給予發行規模介於10至15億元人民幣，期限均為三年，票面利率基本在3.2％～3.3％之間的信用擔保增進。可惜的是，近日旭輝控股債券到期未能兌付、上周五龍湖、碧桂園等債券暴跌，顯示中央採取的信用增進工具，力度可能不足，無法扭轉中國房企債務惡化的趨勢。

更令人憂心的是，傳統熱鬧的十一長假、接續二十大習近平連任的重大歷史機運，未能有效刺激到中國房市，9月份中國百大房地產開發商實現銷售金額為人民幣5,709.6億元，按年衰退25.4％，累計前九個月的百大房企銷售額均值年減45.1％，僅有540.8億元。今年9月雖然有萬科、金地、保利等開發商創造出年增銷售額的佳績，但是融創、世茂、碧桂園等開發商仍然深陷30％～60％的銷售衰退。

在政府高度關注下，中國房地產市場不會出現2008年美國次貸危機，此外，北京政府吸取日本的教訓，日本在1990年代的房地產泡沫、連帶拖累金融機構的歷史，應該也不會在中國重演，但是，中國龍頭房企財務周轉困難，畢竟還是眼前房間內最大的一隻大象。

李克強領導的國務院，必須繼續緊盯已經出台的政策，確保執行效益。而即將接任總理的李強，也必須趕緊完成人事部署，二十大的領導班子高舉具有中國特色的現代化，但是要平穩度過政治交接期，還是必須關照情緒高度不安的金融市場，畢竟股票市場與房地產市場的穩定，以及與二者密切連動的金融體系的穩定，是推進現代化中國經濟的基石，絕對不能有所動搖的。