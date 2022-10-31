冷戰勝利後，美國成為世界唯一的「超級大國」，然而這樣的風光景象並未持續很久。2001年「9.11事件」爆發後，美國積極地將戰略重心轉向中東地區進行「反恐」，甚至小布希總統還夢想過「大中東民主計劃」。然而在美國「反恐」的二十年裡中國迅速地崛起，因此，拜登政府不得不於2021年8月底倉皇撤出阿富汗，顯示出美國應對中國崛起的緊迫性。經過加入世貿組織後二十年的中高速發展，中國的經濟已經躍居世界第二，在世界舞台上的影響力也不斷增加。按照當前的平穩發展，中國對美國的追趕已經是可以預期。更關鍵的是，美國並沒有很好的方法來遏制中國的崛起。美國已經感到孤身圍堵中國是如此的乏力，所以必須不斷創造議題、製造圍堵中國的氛圍，動員更多的國家加入到圍堵中國的行列之中。

美國還在國際舞台上大肆宣傳即將到來的中美衝突以及「台灣海峽是最危險的海峽」。這樣做的後果，一方面，美國的「一中政策」就像不斷切香腸一般越來越背離本意；另一方面，美國對於中國的遏制也正在變本加厲，中美之間敵對氛圍越來越濃厚。

「修昔底德陷阱」（Thucydides’s Trap）越來越變成一種自我實現的預言，中美是否還有和平的可能？

一、「修昔底德陷阱」：中美之間注定一戰？

1.十年來中美戰略互疑在加深

十年前（2012年），中國北京大學國際戰略研究中心主任王緝思和美國布魯金斯學會外交政策與全球經濟發展高級研究員、約翰• 桑頓中國中心主任李侃如（Kenneth Lieberthal）共同發表了《中美戰略互疑：解析與應對》（Addressing U.S.-China Strategic Distrust）的報告，該報告引起了中美兩國戰略界的熱議。該報告提到的「戰略互疑」是指中美雙方在長遠意圖方面的互不信任。報告分析了中美各自視角對對方的多領域不信任，還建議中美在經濟和貿易、軍事戰略、網絡安全、小多邊對話（即3-4個國家之間對話）和公眾情緒等五個方面進行努力，從而減少或者減緩雙邊不信任的程度。

但其實當時的中美關係並不像今天這般緊張。兩位頂級學者希望中美保持良好的發展狀態，因此所建議的個別領域雖然有些是難以調和，但卻是雙方均可以著手改善之處。畢竟當時歐巴馬時期美國剛剛開始提出「戰略重心東移」，美國還深陷中東「反恐泥淖」，且在台灣問題上兩岸尚處於馬英九上台後的改善期。所以，當時的中美之間還可以定期召開中美戰略與經濟對話，這個對話起到了管控分歧和增進互信的作用。

孰能料到，川普政府上台後大搞「中美脫鉤」，一時間貿易戰、科技戰、地緣戰等烽火並起，而台灣自從蔡英文上台以來兩岸關係急劇冷卻，台灣推行「親美抗中」的路線正好為美國所用。

近十年來，中美戰略互疑不僅沒有減緩，反而不斷在加深。現在看起來，當初報告中引用時任歐巴馬政府副總統拜登所說的「中國的崛起不是我們的滅亡」是多麼給人時空恍惚之感。畢竟拜登政府上台後美國基本上是走「川普2.0」的路線，不僅貿易戰沒有停止，而且在科技戰和地緣戰方面變本加厲，美國甚至還主導成立了澳英美軍事同盟（AUKUS）和印太經合框架（IPEF）來圍堵中國，而台灣則被看作是最好用的「棋子」。

2.「注定一戰」的說法根源於美方認知

五年前（2017年），哈佛大學肯尼迪學院國際政治教授格雷厄姆•艾利森出版《注定一戰：中美能避免修昔底德陷阱嗎？》一書，該書一經出版即引發學術圈的熱議。在書中作者提到了伯羅奔尼撒戰爭的起因，「使戰爭不可避免的真正原因是雅典勢力的增長以及因此引起的斯巴達的恐懼」，同樣，隨著中國實力的迅速提升，美國長久以來擁有的優勢受到了挑戰，這兩個國家可能會掉入「修昔底德陷阱中。」「就目前來看，關於全球秩序的決定性問題是中國和美國能否避免修昔底德陷阱。以往多數符合這一範式的競爭大多以悲劇收尾。在過去的500年中，有16個大國崛起並威脅取代現有守成國的案例，其中有12次導致了戰爭。倖免於戰爭的4個案例則是因為挑戰者和被挑戰者在行動和態度上作出了巨大且痛苦的調整。」

事實上，不論是有心還是無意，被艾利森界定為「無戰爭」的四起挑戰其實都有其特殊性，分別是15世紀後期西班牙對葡萄牙強權的「全球帝國與貿易」 挑戰、20世紀初美國對英國的「全球經濟主導與西半球海軍優勢」挑戰、冷戰期間蘇聯對美國「全球權力」挑戰以及冷戰後德國對英國和法國「歐洲政治影響」挑戰。西班牙對葡萄牙的挑戰事實上是在1494年教皇亞歷山大六世仲裁下兩國簽訂《托爾德西裡亞斯條約》平息的，這樣的地理劃界史稱「教皇子午線」，只對這兩國有存在意義，其他國家並不必遵守；20世紀初美國對英國的挑戰之所以是和平方式，是因為後者更防範歐洲大陸上新崛起的德國，以及美國剛獨立時兩次英美戰爭已經給了美國一定的教訓；冷戰期間蘇聯對美國的挑戰最終以「和平」的方式，那是因為美蘇是核大國，和平存在於美蘇之間，而世界範圍其他區域則發生了多起「代理人戰爭」；最後提到的冷戰後德國對英法兩國的挑戰，這是由於兩德統一之後德國拿回「歐洲老大」的位置而已，衰退的英法當然不必要訴諸於武力，更何況此時的法德關係一直比英德關係更緊密。所以，四起所謂的「挑戰無戰爭」是有其客觀歷史原因。若說四個裡面哪一個與中國相類似，那可能就是蘇聯與美國的核大國競爭。

該書剛剛出版的時候，艾利森教授還是認為中美可以避免「修昔底德陷阱」的。「中美兩國陷入戰爭可能性並不大，因為這顯然並非明智之舉；超級核大國之間的熱戰不再是一個可行的選項；緊密的經濟相互依賴加劇了戰爭的成本，也因此降低了戰爭可能性。」然而，2022年8月的艾利森教授卻更加對中美未來表示了擔憂，他在《國家利益》（The Nation Interest）雜誌中撰文指出，中美之間就台海局勢對峙，存在三個殘酷現實。第一，中國從政府到人民都不會同意台灣「獨立」。整個領導層到全國人民意向，完全防止台灣「獨立」，如果在「接受台灣『獨立』」和「發動一場摧毀台灣和造成大陸巨大破壞的戰爭」之間選擇，中方將會選擇後者；第二，中美兩國的內政都有「致命激流」存在。美國政治的根本原則之一，就是不會允許一個認真的對手在國安方面取得應有的權利。中國方面，國家主席習近平對於台灣問題與美國對峙的壓力比以往都還要強；第三，美國多數政客都沒有認清，「台海軍事平衡從 1996 年的危機之後，已經完全倒向中方」。艾利森指出，美國如果介入台海局部戰爭，將會面臨一個災難性的抉擇，是要「接受戰敗」，還是「把戰爭擴大、升級到美國能佔上風的地步」。

「注定一戰」是否正在攪動中美關係走向惡化。美國目前急迫推行的政策已經不再是追求所謂普世價值的道德光環，而是會赤裸裸地提出遏制中國或者「去中國產業鏈」。甚至於美國的行政部門為了眼下的內外政策實施而希望短暫地管控分歧、增進互信，但最終總會出現美國別的部門破壞互信的舉動。

3.中美全面戰爭注定是不可能

事實上，美國的戰略家正處於極度矛盾的選擇之中。一方面看到中國的崛起，希望千方百計進行遏制，就像曾經對待德國、日本和蘇聯一樣，將中國或打敗或收編；但另一方面又看到，不論基於任何理由，中美之間發生全面戰爭是注定不可能的。原因至少有如下三個方面：

其一，中美都是核大國，在相互確保摧毀時代，中美兩國必須有足夠的理性保持戰略克制。從某種意義上，核時代的「相互確保摧毀」（MAD，Mutual Assured Destruction）可以說是「修昔底德陷阱」的致命理論缺陷。沒有哪個國家希望戰勝對手的同時，把自己的身家性命也完全交出去。當然，各個國家積極發展核武器，首先就是為了確保自身的絕對安全。美國麻省理工學院政治系教授斯蒂芬•范•埃弗拉認為，「一個由可威懾國家組成的MAD比一個PAST（核時代之前的狀態，Pre-Atomic State）世界要安全得多。」鑒於中美兩國核大國的地位，完全爆發全面戰爭的概率是極低的，畢竟任何一方都難以承受重大的核戰爭。所以，中美關係的競爭注定就像美蘇關係一樣不會以全面戰爭的方式出現。

其二，儘管中美雙方仍然在諸多軍事和科技領域保持其發展階段的機密性，但是因為雙方探測對方發展的技術水平不斷升級，大體上對於對方軍事和科技的發展階段有更加精準的瞭解。也就是說，根據相對透明和公開的信息就可以瞭解對方在海軍、空軍、陸軍和太空技術的發展。這樣的信息透明很大程度上減少了過去因為信息不對稱所做出的戰爭誤判。美國相關軍事部門經過多次模擬得出美國如果在亞太靠近中國一側與中國開戰的話，幾乎沒有意外，中國大陸的軍事力量將壓倒性獲勝。2022年8月美國的兵棋推演中，假設中國大陸2026年出手攻台，美軍則大舉介入「援台」，在大多數情景下，台灣地區的基礎設施與經濟以及駐太平洋美軍將付出非常高的代價。在目前已完成的22輪推演中，有18輪中國大陸的導彈擊沉美日大部分水面船隻，並摧毀數以百計軍機，「盟軍」的海空軍則猛烈回擊中國大陸兩棲和水面艦隊。

其三，中美通過七十年前朝鮮戰爭中的正面對抗，可以對對方的力量和意志有更加深入的瞭解。回顧當年的朝鮮戰爭，中美一旦發生正面軍事衝突，接下來是否能夠迅速結束戰鬥可能就不由某方單方面決定了。正如美國普利策獎得主大衛•哈伯斯塔姆在對朝鮮戰爭的反思中提到：「在朝鮮戰爭中，各方在所有重大決策上都無一例外地做出了錯誤的判斷。首先，美國把朝鮮半島踢出了自己的遠東防衛圈，這自然會鼓勵共產黨勢力對它採取行動；然後，蘇聯又為金日成出兵韓國開了綠燈，並確信美國不會干預。美國參戰後，嚴重低估了朝鮮軍隊的作戰能力，卻明顯高估了自己第一批入朝作戰部隊的實力；最後，美國人又貿然作出了越過三八線、繼續北上的決定，卻絲毫不在乎中國人的警告。之後，麥克阿瑟又作出了這場戰爭中最大的一個誤判，即命令聯合國軍一直打到鴨綠江邊，因為他堅信中國人不會進入朝鮮，這就讓他的軍隊處在極度危險之中。」

朝鮮戰爭成為美國入朝作戰軍人的夢魘。過去七十年來，中美在台海問題上多次博弈，美國從來不敢公開表態「全力協防台灣」（拜登的口誤不算），因為美國深知，與中國的全面戰爭是多麼恐怖和危險。不用說面對今天軍事力量全面提升的中國，即便是上個世紀50年代的中國，也決不會允許美國將台灣從中國分裂出去。所以，美國在台海的一切表態都必須小心謹慎，以避免被「台獨」勢力全面拖下水。

二、為何而戰，可能的衝突點就在台海？

冷戰後期，中美事實上是准同盟關係，在這樣的背景下中美兩國達成了「三個聯合公報」，並建立正式外交關係。冷戰結束後，美國開始把中國當作潛在對手，因此其對台政策可謂是一路倒退。時至今日，美國的「一中政策」已經逐漸被掏空。中美雖然不太可能發生全面衝突，但是未來中美發生某種形式的衝突幾乎是必然的。並且美國已經沒有別的好場所，這個點最有可能就是在台海。

1.別的衝突點難以重創中國

維持兩岸的分裂是美國長期的對華政策。有學者認為，美國在越戰後形成四種作戰模式：滅小國（1983年入侵格林納達，類似於「大象踩螞蟻」）、滅中型國家（2003年入侵伊拉克，類似於「碾壓滅國」）、佔領小型國家（2001年發動阿富汗戰爭，類似於「大炮打蚊子」）和擰死大型國家（長期針對俄羅斯的「擰毛巾」戰術）。然而，針對中國這樣的超大規模國家，美國把中國扳倒的唯一機會只有一個，即讓其分裂。美國無論哪個總統、哪個政黨上台，都會堅持不懈地搞下去：確保中國無法統一，煽動香港一天比一天混亂，鍥而不捨地在新疆、西藏民族問題上抹黑造謠。

過去十年，美國支持「藏獨」、「疆獨」、「港獨」的圖謀相繼失敗。而台灣問題則隨著民進黨的上台更加凸顯，「親美抗中」的民進黨正成為美國「最聽話的棋子」。中美兩國未來最有可能的衝突形式是「代理人戰爭」，而目前的理想場所就是台海。

2.美國的「承諾」不斷向「台獨」釋放錯誤信號

長期以來，中國大陸對台灣的政策是連貫的、一致的，即「我們願繼續以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一。我們不承諾放棄使用武力、保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞，非和平方式將是不得已情況下作出的最後選擇」。

中美關係變壞的實質，在於美方不斷出台損害中國利益的法案。早在中美關係還是「蜜月期」的時候，美國就通過了「台灣關係法」（1979年）來公然壓制「三個聯合公報」，所謂「國內法的位階高於行政協定」。而在「八一七公報」簽署期間，裡根政府又簽署了未公開的「六項保證」，表明了美國事實上追求的是兩岸分治長期化，2016年美國眾議院與參議院通過共同決議案，肯定「六項保證」與「台灣關係法」皆是台美關係的指引方針。川普政府上台後，美國通過「2018年亞洲再保證倡議法」，重申依「台灣關係法」、中美「三個聯合公報」及「六項保證」實現美國對台灣的「承諾」。此外，2018年，美國通過「與台灣交往法」，等同於放開了美台高階官員的互訪。還有所謂「台北法案」，來確保台灣在國際舞台上的「邦交國」數量。

正是因為美國國會不斷通過涉台法案，向台灣釋放了各種錯誤信號，使得「台獨」勢力和不明真相的民眾會形成「美國協防台灣」的錯覺。

3.台海衝突目前正走向「懦夫博弈」？

「懦夫博弈」（Chicken Game）通常是指兩人驅車面對面行使，誰先躲開誰就是懦夫。該術語常見於博弈理論，國際政治領域的「相互保證毀滅」（MAD）也有相應的研究。

如果我們把中美關係理解為美國正在與中國對賭，那就無法解釋2022年8月初中國大陸進行圍台軍事演訓的時候，美國的裡根號航母戰鬥群為何遠離演訓區域。換言之，我們看到美國國會通過各種涉台法案，其實仍然是在玩邊緣遊戲。美國希望激怒中國大陸，讓後者對台灣展開猛烈的軍事行動，隨後美國就可以在國際舞台上策劃一系列制裁方案。這個過程美國並不願意直接與中國大陸發生軍事衝突，一切都是以台灣作為優先「代理人」的。依此類推我們也就可以理解，即將通過的、最危險的「台灣政策法」，不論是把台灣列為「主要非北約盟友」（Major non-NATO Ally），還是向台灣提供45億美元強化台灣防禦，還是AIT官員的任命需要參議院通過（等同於正式外交官任命），恐怕其動機仍然是給台灣錯覺並激怒中國大陸。

中國大陸的對台政策要保持戰略定力。即使是發生對台統一戰爭，也應該是在對台和平統一時機完全喪失、中國大陸軍事準備充分等條件下進行，換言之，爆發的時機和過程應當由中國大陸主導。此外，如果僅僅是從武統的視角而言，時間拖得越久中國大陸的準備就越充分，就越有可能在未來台海衝突中佔據主導地位。

三、如何戰，誰能獲勝？

美國對台海的軍事介入某種程度上會是現在烏克蘭戰爭的翻版，即美國在幕後指揮並提供非地面部隊以外的各種支持，希望台灣對中國大陸的「頑強」抵抗可以拖延很久。這樣的想法無疑是「癡人說夢」，台灣必將統一，甚至統一的進程會超乎尋常地迅速。

1.「代理人戰爭」——美國做幕後推手

早在冷戰時期美國就擅於發動「代理人戰爭」，自己充當幕後推手，出錢出武器但是美國大兵不需要上前線。眼下，美國最理想的情況就是在台海做局，以兩岸中國人的對抗來消耗中國大陸的軍力。

台灣要成為美國「反中」代理人需要滿足三個條件：其一，台灣島內的政治和經濟受制於美國，也就是確保會「長期聽話」；其二，台灣島內存在一個支持「武裝反中」的氛圍；其三，台灣民眾無比堅定地擁護政府的「反中」政策。這三個條件中，恐怕只有第一個條件是勉強滿足的，第二和第三個條件肯定是不滿足的。兩岸同是中國人，即便是統一之戰也大概率不會像俄羅斯對烏克蘭一樣「一片廢墟」，所以台灣青年各有規劃，根本不願意當兵打仗。據媒體報導，台灣「陸軍專科學校」今年的新生報到率創史上最低，6月底新生報到人數僅200多人，只有規劃招生人數的1/4，據稱台灣軍方因此「大為震驚」。⑫

美國或許不明白，台灣不太可能成為烏克蘭，當然中國也不是俄羅斯。中國準備統一之戰已經有七十多年，美國如果非要強力介入的話，不妨複習一下朝鮮戰爭。

2.美國可能介入台海的幾種場景

很久以前，李敖就曾經調侃過：「台灣當美國人的走狗，怎麼還自己掏錢買骨頭？」這一點其實低估了美國的「慷慨」。既然為了遏制俄羅斯可以在烏克蘭投入數百億美元，那麼為了遏制中國大陸美國又豈會吝嗇金援台灣？

美國正在推進的《台灣政策法案》就有對台灣提供45億美元的安全援助、加強美台軍事訓練合作及建立美台高級別軍事規劃機制等內容。未來美國或有更多的金援法案，只要台灣能夠按照美國設計的「劇本」走，堅定「抗中」並堅持到「最後一個台灣人」。

一旦美國的點火策略成功，美國會迅速啟動如下幾種介入台海的場景。其一，美國像援助烏克蘭一樣，提供大量武器和信息支持。當然，如果大陸對台軍事動作夠迅捷，美國來不及援助也是有可能的。其二，美國「出聲不出力」，美國在國際上大力「吆喝」，塑造對於台灣的國際支持，但其實是以台灣的悲情來換取美國的結盟鞏固。如果是這樣的話，台灣越慘烈，美國則越高興，因為美國就有了從道德制高點來譴責中國的絕佳理由了。其三，美國從聯合國譴責到拉幫結派就是為了在國際舞台上孤立中國，並極有可能在產業鏈方面推動各國「去中國化」。

3.速戰速決的可能性

當然，美國的「劇本」設計總是會出現「漏算」。美國最擔心的，也是中國長期追求的那就是對台軍事行動的速勝。比如，1）中國大陸對台灣關鍵節點迅速打擊時，美國來不及應對，於是台灣求和，兩岸在大陸主導下完成協商統一。再比如，2）兩岸戰爭拖延日久，美國表現仍然是類似於對烏克蘭的態度，只願意提供除了派兵之外的其他手段，台灣求和聲音成為主流，大陸主導下兩岸完成協商統一。當然還有更加特別的情況，3）掌握美國援助先進武器的台灣軍隊會不會臨陣起義？如果戰爭持續的最終結果是台灣成為烏克蘭一樣的滿目瘡痍，台灣民眾是否還會支持繼續打「城市戰」？戰爭拖得越長，變數就會越多。

所以，對戰爭的結果台灣有什麼勝算呢？不論美國援助幾何，中國大陸的獲勝只是時間問題。

四、台海之後：不可忽視中美關係的複雜性

如果說未來十年可能是台海衝突的爆發期，那麼，中美可能在未來半個世紀都有可能面臨複雜關係。畢竟類似於中國和美國這樣規模的對手都是歷史空前的，雙方的博弈可能更多是情感、認同和意志的較量。

1.中美沒有「新冷戰」

中國一定會完成統一，哪怕在國際上遭受美國的嚴厲制裁。台灣問題的解決，對中國而言是國家統一大業的徹底完成；對美國而言，是中國軍事突破第一島鏈，接下來還會對美國所謂第二、第三島鏈形成威脅。但中國是維護國家主權完整的正義一方，國際社會在中國統一後還可能面臨新的秩序調整。

台海衝突未必引爆中美全面戰爭，台海衝突也不預示著中美全面競爭的結束。以現在來看，美國組建北約為基礎的軍事同盟會一定程度上形成對中國的圍堵，甚至不排除亞洲一些國家加入到這樣的圍堵行列。但是美國不太可能動員所有的亞洲國家參與其中，這就為中國的發展提供了緩衝空間。

如果把新冷戰定義為「中美全面脫鉤，各自形成兩大集團在政治、經濟、意識形態和國際場合全面對峙」，那麼，中美之間不會出現「新冷戰」。因為世界各國優先發展的是經濟，中國現在是世界上至少120個國家的最大貿易國，並且隨著中國經濟規模的不斷擴大，這個數字還會變大。許多國家在與中國的交往中獲得巨大的經濟利益，就像是「一帶一路」沿線的基礎設施建設一樣，美國給不了的，中國可以給。因此，目前與中國貿易方面的受益國不太可能完全跟隨美國搞對華遏制。事實上，美國近些年的諸多政策在亞太、中東、拉美和非洲都遭致各種批評聲音，這種狀況短期並不會改變。

2.中美短期會激烈地對抗

如果中國大陸武力統一台灣，美國一定會加大制裁和圍堵中國的力度，這不僅是施壓進而迫使中國屈服，更是美國在國際舞台上樹立威信的必然手段。所以，中美之間整體氛圍是對立的，但是事關中美各自的核心關切，雙方還是可能有溝通管道的存在。

美國圍堵中國，類似於俄烏衝突爆發之後美國對俄羅斯的一切制裁措施可能會加倍針對中國。美國政府及民間對中國的敵意會隨著中國對台海爭端的解決而升高，美國會對中國展開更加嚴厲的貿易制裁、科技制裁、金融制裁、人員往來中斷，甚至於國際舞台上逼迫別的國家公開表態站隊。然而其他國家與中國有交織的國家利益，並不一定完全與美國保持一致，這就為中國的外交提供了很好的突破口。

美國對中國的初期制裁一定是很嚴厲的。但是，制裁或者圍堵是一把「雙刃劍」，美國的實力是否能夠支撐長期制裁或圍堵，還是說，美國在對華制裁的後期就會不斷「放水」。當然任何針對中國制裁的行為，都有可能遭受中國政府的強烈反制。例如在中國大陸反覆表達不允許之後，佩洛西偏要執意竄訪台灣，最終中國大陸除了進行圍台軍事演訓和制裁佩洛西本人及其家人，還立刻施行「三個取消，五個暫停」的強烈反制。其中，三個「取消」涉及中美兩軍間的工作機制，這意味著兩軍在過去數年中建立的信任機制已幾乎不復存在，發生碰撞摩擦的風險正在上升。這顯示了中國大陸捍衛主權和領土完整的意志和能力不容置疑。

3.中美長期將處於競合關係

中美關係經歷朝鮮戰爭之後從1953-1971年冷卻了18年，然後1971年美國出現了基辛格這樣的戰略家來主張中美關係應當走向正常化、中美攜手可以在國際舞台上發揮更加積極的影響。當然這個過程之所以比較融洽是因為中美共同的敵人——蘇聯的存在。其實在50-60年代美國對於中國的恨意（尤其是來自民主黨）還時常在媒體上表現出來，但是70年代之後中美關係的緩和會使以前的不愉快被淡化。

美國長期對中國的遏制一定程度上會損害美國的產業結構，也會損害盟國的利益。從現實主義視角來看，能夠讓美國退縮的，恐怕只有美國自己。美國需要回答的問題是：美國遏制中國，國內的製造業是否能夠支撐？美國圍堵中國，盟國是否支撐？美國希望製造類似於冷戰的國際對立氛圍，世界各國是否贊同？

所以在美國經歷幾任對華強硬和敵對的總統之後，總會有新的鐘擺現象出現。新總統會思考，當美國已經不太可能武力圍堵中國，在國際舞台上強化道義競爭才是正道；當中美合作所帶來的獲益遠遠大於美國遏制中國所帶來的收益，美國放棄遏制政策才是正確選擇；當美國開始正面看待中國的崛起之時，美國就會思考中美合作的領域如何具有緊迫性。

台海之後，美國並不會完全退出亞太，美國在亞太仍然保持影響力。但是，中國對亞太秩序的影響力會持續增強，中國也會在拉美地區增加影響力。中美在全球各地的競爭與合作關係將是比較獨特的歷史畫面。正如艾利森在一次採訪中所提到的：「在競爭式共存關係中，我們既能激烈競爭，又能不可避免地展開合作嗎？……兩國政府能做到這一點嗎？這要難一些。對兩個社會而言，可能會更難，但並非不可能實現。我對此依然感到樂觀。」

五、結論

近些年美國和西方媒體一直在強調中美之間的「修昔底德陷阱」，這其實是長期以來霸權主義思想的作祟。這個名詞比較籠統地說出了面對新的崛起國時守成國不情不願的姿態，「陷阱」存在於守成國的認知之中。

「修昔底德陷阱」只是預示了中美衝突的可能性，但並沒有提到衝突的方式、衝突之後雙方的選擇。台灣問題為「修昔底德陷阱」提供了一種解釋的場景，美國非常希望通過台海衝突打掉中國大陸的發展勢頭，但實際上台海衝突並不太可能無限放大。美國一定會以某種方式介入台海衝突，但不會全面派兵，因為美國承受不住與中國的全面戰爭。

中國大陸統一台灣之後，「修昔底德陷阱」仍然是存在的。美國會繼續圍堵中國，跨越「修昔底德陷阱」還需要較長的時間。跨越出現在美國認識到中美合作的收益遠大於衝突之時，這種跨越的實現不在於輿論引導，更關鍵是雙方難以承受「陷阱」帶來的傷害。

即便中國以非和平方式統一台灣，中美也會保留一定的合作空間。美國始終需要面對的課題是，如何正面看待中國的崛起。中國完成統一之後，會給亞太地區帶來更長時間的繁榮與穩定，這其實也符合美國在亞太地區的利益。「合則兩利、斗則兩傷」，如果中美能夠攜手積極維護世界和平與穩定，何來「修昔底德陷阱」一說？（作者為中國勞動關係學院公共管理學院政治學與行政學系主任、中國人民大學中國對外戰略研究中心兼職研究員）

（本文授權中時新聞網刊登，原刊於中評社刊發、中評智庫主辦的《中國評論》月刊）

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