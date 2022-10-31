選情正逐漸向共和黨傾斜，民主黨有8成機率會輸掉眾議院多數黨地位，拜登政府將會喪失許多推動政策力量，拜登本人可能會面臨彈劾危機。圖為在白宮拍攝的美國總統拜登（左）與第一夫人吉兒（右）（新華社）

他的一生都在公開徵求選賢與能的相反詞！

此人素質從來低落，在政壇自欺欺人掩耳盜鈴凡50年，白面孔讓歐巴馬借去一用，而不獲鼓勵出馬接棒大位，是為奇辱！2020恰逢民主黨溫和派無人，垂暮而失智竟然意外獲得疫情和媒體雙掩護，而選上總統。然而當今40年以來最大規模的通貨膨脹，我敢斷言不是他一手製造的最後一個世界性災難。（此次通膨乃決策失敗和人為大撒幣製造，已有客觀公論。）

見民意調查統計，拜登領導的國家方向溺水40個百分點；認為方向正確的國民，只剩下27%，顯著低於民主黨的基本盤。這真是歷史記錄！大美國前有卡特，後有拜登，遙相呼應，世人嘆為觀止。

選賢與能的相反詞是什麼？濫竽充數？選民瞎眼？集體腦死？人民不幸？

而目前的慘劇是：一人既出，恐龍難追！美國陷入的這一波亂政困境有兩年了，後果極其嚴重。11月8日美國全國期中選舉開票，令人期待。雖然拜登這次不在選票上，但是他失敗的政策影響到了民主黨的每一個候選人，他們被迫必須替他對通貨膨脹提出答覆。

這次的選舉事實上是對拜登的失敗做一次公民投票。

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