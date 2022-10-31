一個萬聖節派對怎會造成150多人死亡、近百人受傷、其中還有不少外國觀光客？

｢萬聖節｣在美、加地區或許是個大節日，其他非基督教國家頂多在洋人居住區會有些應景活動，小孩愛胡鬧，大人就配合搞些慶典活動意思意思。

而韓、日、菲呢？因為有美軍駐防，西洋人的節日無法避免的侵入到當地社區，以這次韓國首爾梨泰院為例，就因為附近有美軍基地，在當地也引起一股崇洋瘋，酒吧、餐館林立，平常就是愛慕虛榮者流連忘返的處所，這次受災現場出現美軍救援人員的身影就可證明。

台灣其實情況也差不多，平時就已經十分崇美哈日了；每年櫻花季比日本還熱鬧；溪頭還有個純東洋味的｢妖怪村｣；天母地區每年都會舉辦｢天母搞什麼鬼｣遊街活動，加上政府近幾年來大喊｢美國爸｣、｢日本大哥哥｣，雙十國慶日都把日本高校學生表演當主軸，如果再讓美軍大規模駐台的話，韓國梨泰院事件會不會在台灣重演？

西風東漸，我們應該學習洋人好的地方，韓國人不喜排隊，不習慣禮讓老弱婦孺，遇危險爭先恐後逃命，以致造成重大傷亡。這些都是台灣引以為戒的地方。

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