韓國首爾一場萬聖節活動，10萬人的聚集發生踩踏事故。已經有153人不性罹難，其中還有包括中國人在內的外國人。許多人像疊羅漢般，被壓在七八層的人體下。

這不幸的公共安全事故，是許多疏忽堆疊的。因為這就是年輕人的流行，以西方的萬聖節哏，出門狂歡。因為不是像跨年、球賽、演唱會這樣，事前就預估會有大量人群。

也沒有規劃群眾行進、進場、離場的路線。甚至，很多參與萬聖節的商家跟群眾，也只是追隨者。誰算是主辦方呢?可能根本沒有。

網路上的呼朋引伴，或是一個激動人心的消息，瞬間引爆群眾熱情。群眾就爭先恐後，往同一個方向移動。沒有糾察隊，沒有管理者。沒有人，事前意識到危險。

這是一場群眾自發參與的狂歡。首爾當局，只知道人潮湧動。完全沒有意識到，危險，正在逼近。等到出事了，就是已經變成災難了。

萬聖節很多人認為是來自大不列顛的凱爾特人(Celts)的夏末節。凱爾特人認為10月的最後一天，是活人與死人的交界。這一天，鬼魂會到人間來。11月1日，又恰好是天主教的諸聖節。後來，蘇格蘭跟愛爾蘭移民，把萬聖節帶到了美國、加拿大、澳洲，跟紐西蘭。

英美帝國的文化傳播，就讓這個他們的「鬼節」，變成全世界的流行。萬聖節有眾人扮鬼，小孩子敲門要糖果。北美遍地的南瓜，又給萬聖節添加了南瓜燈這個裝飾。然後，在亞洲，好像跟著過萬聖節，是一件時髦，跟得上主流的事。

可是，說到底，那是英美，尤其是美國的節日。沒有那樣的文化與宗教，沒有那樣的歷史，卻跟著起鬨。這終究是悲哀的事。韓國的美國駐軍，跟政治依賴美國，讓韓國在文化上更沒有自主性。

中國人有中國人自己的中元節。中元節，七月半，清明節，這是中國人有關鬼與靈的節日。這是中國人的慎終追遠。

而這踩踏慘案，讓人再一次警覺到，網路的瞬間擴散力量，可載舟，可覆舟。群眾被莫名所以的消息，瞬間引爆，快速聚集。終於釀成大禍。這一次首爾梨泰院。那一次，也很可能是更大的意外，或甚至是有意識的攻擊。政治的、軍事的，民生的、金融的。只要是病毒式擴散，幾乎是防不勝防。

文化跟網路，要謹慎。國家興亡。（作者為作家）

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