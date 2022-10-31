民進黨前主席許信良日前與媒體茶敘，斷言大環境對民進黨相當不利，悲觀地認為年底的地方選舉勝負已定。他表示，不論國際或台灣的輿論都強調戰爭危機、甚至於武統迫在眉睫，然而，絕大多數的老百姓並不希望戰爭，因此不認同民進黨今年主打「抗中保台」牌。其實，許信良在八月就憂心，「台灣越是面對中國問題，越要解決內部問題，藍綠對抗若變成敵國，就是台灣最大危機」。

距離九合一選舉不到一個月，迄今選情冷颼颼，不管藍綠陣營，週末的造勢場合沒有往年熱絡，即使執政的民進黨都顯得動員乏力。一般來說，選民的態度應該會隨著投票日逼近清晰，不過，目前競爭激烈的縣市竟然有三分之一拒絕表態，不少人還在猶豫不決。由於民進黨有行政的優勢，挾豐沛的行政資源對地方派系進行綁樁，不過，總不能捉龜走鱉，必須想辦法喚起深綠選民的危機意識。

大體而言，外部環境不是選舉的焦點，更不用說地方選舉。然而，國際關係有所謂「轉移焦點戰爭理論」，也就是威權政府因為正當性不足，往往必須在外交上張牙舞爪、訴諸民族主義、甚至於發動戰爭，以閃躲內部的挑戰，譬如日俄戰爭、及福島戰爭。其實，民選政府在無計可施之際，也不免東施效顰，譬如前美國總統尼克森對於印度總理甘地夫人的言語粗鄙，未嘗不是出於選舉考量的轉口內銷。

民進黨在上回九合一選舉重挫，蔡英文總統連任之際又面對同志賴清德的挑戰，一邊進行初選、一邊修改規則，給小孩子做最壞的示範，最後竟然能勝出、而且還獲得八百一十七萬選票支持。當時，民進黨政府的政績乏善可陳，除了要感謝「習五條」、及「香港送中」，關鍵在於「抗中保台」牌、把韓國瑜打為「中共的同路人」，原本意興闌珊的死忠換帖只好含淚投票。

地方選舉儼然檢驗總統表現的期中選舉，民進黨此番故技重施，也不過就是進沒步、退無路。那麼，究竟亡國感是否仍然有效？去年的四項公投，民進黨政府除了強制脫鉤大選，還操作藍綠的對決，刻意降低中間選民的投票意願。如今，蔡英文政府的前瞻基礎建設既不前瞻也不基礎、防疫平庸而高端疑點重重、紓困淪又為扈從，十八歲公民權複決案恐難綁住年輕人的心，黔驢技窮「芒果乾」。

中國的軍事威脅不能掉以輕心，尤其是近年來的軍演儼然類封鎖；同樣地，中共二十大把「反台獨」寫入黨章，觸目驚心。不過，自從「習五條」被民進黨當作選票的提款機以來，習近平的談話刻意低調，不希望被大做文章；換句話說，老生常談「一國兩制」、「祖國統一」，還有其他更迫切的內外目標。當然，擦槍走火，又是另一回事。

不管是陳時中的「抗中保台DNA」、還是蔡英文的「如果我們選得不理想，想一想國際間會怎麼解讀呢？他們會問說，台灣人民是不是改變主意了？這樣的話，這些國家會不會對台灣的信心打折扣呢？」就是不折不扣的綁架。希特勒以共產黨的威脅裹脅老百姓，國民黨長期戒嚴的最好藉口是「反共抗俄」，蔡英文政府的策略如出一轍。

人民或許不願戰爭，然而，對於外患的嫌惡或可暫時容忍無能，端賴邊際效應遞減是否已達臨界點而轉為負。（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）

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