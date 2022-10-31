「吃果子拜樹頭」是台語歌王洪榮宏演唱的歌曲，它的歌詞內容中「吃果子拜樹頭，喝泉水思源頭，人生種種愛在其中，不倘未記幸福的本源」，也正是身為一個「人」該有的最基本倫理與道德，同時也是為人父母與老師教育子女和學生的準繩。然而曾幾何時，目前的台灣社會已經使此一美德淪喪。

為了抗議「黨產會」（不當黨產處理委員會）於2018年將救國團（中國青年救國團）認定為「國民黨附隨組織」，致使該民間社團的資產被接管，危及1700位員工及5000位學習中心、教育中心、運動中心講師共約7000人的生計，而且已經有許多正職人員的薪資大減。救國團乃於日昨在滂沱大雨中，舉行了數萬人兵分三路的大遊行，並在總統府前凱道上集會抗議。

這是救國團成立70周年以來的首次遊行，由於大雨不止，民眾穿著雨衣、打著雨傘，手中揮舞著國旗及救國團團旗，口中喊著「要公平、要正義」，「官逼民反」，「反戰爭、要和平」口號。從分別來自中正紀念堂大孝門、大忠門及228紀念公園出發的隊伍中，可見許多的青壯年男女及年青學子，這是抗議遊行隊伍中極為少見的場面。

救國團是所有成年人所熟知及共同成長的組織，它在1952年成立時，隸屬於國防部總政治部，由前總統經國先生擔任首位主任。其後行政院解除救國團與國防部隸屬關係，並於1989年向台北地方法院辦妥社團法人登記，領有法人登記證書。然而民進黨政府卻藉著「轉型正義」之名，以「黨產會」這個行政院「任務編組」機關之手，非法認定救國團是國民黨附隨組織。

「黨產會」係於2016年7月在民進黨籍立委居多數的立法院，強制通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》後，行政院乃迅速指派時任民進黨籍不分區立委顧立雄為主任委員，所屬委員亦多屬親民進黨的「公正人士」擔任，其中還包括被國民黨開除黨籍的前國民黨文傳會副主委楊偉中。這種成員的組合能幹出甚麼樣的好事，乃路人皆知。

救國團的行動是「官逼民反」，亦是人民不平則鳴、走上街頭的又一次大型抗議活動。現在許多國民黨人後悔過去對待民進黨的「溫良恭儉讓」美德，致使藍委居多數的立法院法案竟然無法通過，最後甚至丟掉了政權。如今應該多多效法民進黨如狼似虎的殘忍鬥爭性，以及寡廉鮮恥、忘恩負義的本質。黨產會的所作所為正是其中的一個代表。

在蔡英文為了選舉才高喊「團結」的今天，還來得及嗎？她顯然已經忘了在她統治的民進黨政府之下，已經幹了許許多多分化族群、破壞團結與製造分歧的事。其鬥爭性不僅是對待反對民進黨的異議人士，就連副總統賴清德與蔡英文競爭民進黨總統初選時所遭受的「待遇」，以及對脫黨參選桃園市長的民進黨元老和創黨人之一的鄭寶清，相信都是刻骨銘心，永遠難忘。

救國團70年來對社會的貢獻，在歷史上班班可考，不會因為民進黨政府的惡行而被抹滅。蔡政府欺騙人民的伎倆無法繼續得逞，從這次選舉中許多年輕人已經回心轉意就是明證。吾人倒不期待蔡政府能夠回心轉意，重歸人性，反而希望它繼續這樣的搞下去。唯有如此，反噬和報應的日子始能早日到來。（作者為大學英文講師）

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