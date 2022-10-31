蔡英文近期忙著輔選，不斷靠散播恐懼救選情，卻暴露出與多數民眾認知沒有任何交集，這心中只有選票沒有人民感受，動不動就靠叫賣「民主」來催票，實際上已讓民主規則毀壞殆盡。

蔡英文似乎忘記當年造勢場合致詞時呼籲選民，絕對不能蓋給「只出一張嘴」，如今蔡政府荒腔走板施政表現，現在卻要大家含淚「票投一張嘴」。不去反省為何民心會變，還厚顏無恥在「社群之夜」為了催票叫賣民主，甚至提到民進黨若年底選不好，國際可能認為台灣人改變想法。

不知道蔡英文給自己施政打幾分？自己施政做不好，還不准人民用選票來教訓政黨？動不動就高談闊論「珍惜民主」，這算是哪門子民主？這種「選擇性民主」根本不是民主，追根究底來看就是「民粹」。畢竟民進黨若年底選不好被選票給教訓，是自己的問題怎能亂扯國際社會？

蔡英文忘記自己在2020年公開談話回首2018年民進黨慘敗，到當年2020年大選817萬大勝，那時她坦言「民意向背很快也很殘忍，若不戰戰兢兢，選民很快會站在你對立面。」如今蔡英文上台後換了位置也換了腦袋，多次都選擇站在人民對立面叫囂。蔡英文恐早已忘記當年所談「民意向背」的真諦。難怪民眾直呼蔡英文這麼快就忘記人民痛楚，繼續恣意妄為讓台灣向下沉淪不斷走向民主倒退。

如今年底選戰即將到來，蔡英文又再度感性呼籲「支持2022台灣隊，給民進黨候選人一個機會。」那誰給台灣人民表達民主機會？畢竟蔡政府連民眾健康與性命都守護不了，之前民眾只因無心說了一句「很多孩子都走了」，卻引來閣揆震怒並下令查辦，這是不是不自由民主？

「政治雙標」一直是蔡政府給人民的印象！在公權力社會管控上，當迎合經濟利益就不斷吹捧解除社會管控好處，訴求民眾自主應變防疫，卻變相甩鍋政府應承擔的防疫責任。相對在政治選舉上，面對確診者年底投票恐會造成選舉變數，就不斷突顯蔡政府社會管控強硬手段。難道這就是蔡英文口中「珍惜民主」應有的表現？

蔡政府「超前部署」喊話，事實真相是「落後部署」引民怨。連現在確診者年底能否出門投票都不「超前部署」相應對策。根本性暴露蔡英文一邊高喊民主，同時卻刻意剝奪部分人民的聲音。民進黨為達目的不惜任意玩弄民主的慣性，難道是想讓所有人都成為民主無聲者？（作者為台北大學公共行政暨政策博士）

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