台灣出生的蔡崇信2018年開始收購美國職籃布魯克林籃網隊（Brooklyn Nets), 沒想到買到的是一個爛攤子，雖然以高價引進了頂尖的球員，但戰績卻慘不忍睹。

主力大前鋒杜蘭特（Kevin Durant)投射能力ㄧ流，但行事風格非常有爭議，它跟籃網還有4年肥約，今年的 薪水高達4400萬美元。前幾個月,他突然提出轉隊申請，攪亂了NBA市場，到頭來卻是竹藍打水一場空，一切回到原點。過程中他甚至要求撤換球隊教練納許（Steve Nash)。納許雖然執教的經驗不多，但他是籃球名人堂最佳後衛之一，杜蘭特的言論對他是種侮辱，今後如何相處有待考驗。

籃網另外一位3500萬年薪的球星西蒙斯（Ben Simmons)也是離譜。他在費城76人隊與隊友相處不佳，不大會外線跳投，更不會現在流行的3分外線投球，他的罰球命中率都在5成上下，經常受到現場觀眾的嘲笑。這位2016年選秀狀元因種種原因產生了心理上的創傷，去年一年停戰休養，後轉隊到籃網，新賽季迄今表現乏善可陳。

蔡崇信的厄運沒完沒了，最大的惡夢來自明星後衛厄文（(Kylie Irving), 他的年薪高達3700萬元，他的球技靈活刁鑽爆發力很強，但行事風格詭異多變。他有一種神秘的宗教信仰，也常因各種不同的理由突然消失不見或不上場打球。上個賽季新冠疫情大流行期間紐約市政府規定球員如果沒有打疫苗就不能上場，厄文堅持不打疫苗，球隊ㄧ再勸說也無用，因此籃網隊在紐約主場的比賽他都不能夠參加，當然也影響到球隊的戰績。大咖球員一堆，但季後賽都沒有能夠打入,蔡老闆心裡的苦衷可想而知。

前幾天厄文因為分享影片「由希伯來到黑鬼：叫醒美國黑人」這部反猶太的影片引起軒然大波。蔡崇信表示他無法接受散播仇恨的言論，也違反了美國職籃平等、包容與尊敬的價值。他認為作為一個有信仰的人，基於種族、人種、宗教的仇恨是不對的。美國職籃聯盟也希望球員理解自身言行的影響力。對於外界的批評厄文不為所動，他認為沒有做錯什麼，因此也不刪除貼文。厄文犯了猶太人最大的忌諱。

猶太人對美國職籃的影響很大，其影響力不在於球員而在於球隊的老闆很多都是猶太人。美國職業籃球聯盟的主席Adam Silver 就是猶太人。幾個熱門球隊的老闆也是猶太人，比如金山勇士隊、邁阿密熱火隊、紐約尼克隊、亞特蘭大老鷹隊、克里夫蘭騎士隊、鳳凰城太陽隊、洛杉磯快艇隊等。

以厄文獨特的個性，這個爭議可能難以善了，蔡老闆看起來還要頭痛一陣子了。（作者為前駐以色列特任大使）

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