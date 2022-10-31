本屆九合一大選，自民進黨林智堅論文遭爆抄襲，被台大認定抄襲黯然退選後，民進黨走勢一路下墜。雖然民進黨緊接指控多位在野黨政治人物論文抄襲，但截至10月底為止僅民眾黨前立委蔡璧如落馬，而蔡並非縣市長候選人，民進黨全台選情頹勢並無止血。更因周玉蔻烏龍爆料傷害無辜女性、蔡英文蘇貞昌護航鏡電視等事件，選情更加向下。費盡心力炮製的張善政任職宏碁期間抄襲、高虹安論文與兼職爭議，現在看上去效果幾乎是零。

抹黑潑髒水效果有限，民進黨剩下來最好用的招，只剩下抹紅「賣芒果乾」了。只是兩岸情勢嚴峻，有美國擋前面施壓民進黨，民進黨也不敢仿效2019香港反送中時期，指著對岸鼻子罵。於是就發明了一種新論述，我稱之為「國際觀感論」。

10月28日，民進黨舉行「社群之夜」造勢活動。這場限定網友報名，事先被預期出席者將以年輕人為主的活動，意外被發現僅前幾排是年輕人，民進黨對年輕人吸引力大不如以往。不過，蔡英文仍不改賣芒果乾初衷，高喊「大家的一票，決定世界怎麼看台灣的選舉」、「如果我們選得不理想，想一想國際間會怎麼解讀呢？他們會問說，台灣人民是不是改變主意了？這樣的話，這些國家會不會對台灣的信心打折扣呢？」

無疑的，這是一種很不「辣」台妹的說法，同樣的內容，如果改成「民進黨如果選不好，國際會懷疑台灣抵抗中國的決心，就不支持台灣了！」，用這種正面表述的方式，肯定有煽動力得多。蔡英文卻選擇用非常迂迴，繞來繞去，完全不「辣」的論述來賣芒果乾。背後的原因，除了前段談到的美國壓力，恐怕也與蔡英文對兩岸局勢產生了不同於以往的擔憂恐懼有關。抗中保台這台提款機，現在有太用力提款會立刻爆炸的風險，但又不能不依賴它，所以只好用不痛不癢的方式提款。

台灣的選舉結果，到底會不會影響國際社會對台灣觀感？當然會，如果與民進黨以外的政黨大勝，外國政府自然會認為2024台灣有換黨執政可能，進而對台灣的未來有一個新評估。但問題是蔡英文只敢暗示，不敢明示的「國際對台灣信心打折扣」會不會發生？

當然不會，國際社會特別是美國，對台灣最沒信心，最擔憂之處，是台灣的「國防實力」，而且是「硬實力」。而「國防硬實力」與民進黨在11月26日選得好或壞，有什麼關聯？根本毫無關聯。難道民進黨大勝，台灣的國防實力隱憂馬上煙消雲散不成？當然不是，國防固然需要士氣，但並不需要民進黨這種僅有嘴砲沒有行動的精神勝利法！

簡而言之，國際社會對台灣有無信心，願意投入多大的資源在台灣，第一優先的是取決於他們自己的國家利益，如果真要視台灣人的態度來決定挺不挺台，看的也是台灣人願意流下多少汗水，作多少國防上的努力，而不是噴多少口水。蔡英文與其絞盡腦汁迂迴恐嚇台灣人民，不如自己反省，為何國際上對台灣國防準備的質疑越來多，你都執政超過六年了，這總不能推給前朝了吧！

更重要的，是過去六年多，民進黨無論在媒體、網路、地方組織基層幾乎都佔盡優勢，2020年總統選舉甚至創史上最高得票紀錄，去年底的四大公投也風光過關。曾幾何時，為何只剩下芒果乾可打？如果民進黨大敗，外國政府真會如深綠支持者所云，有如低等生物般的簡單思考，逕行認定民進黨敗因僅是「台灣人不抗中」了？主要大國在台灣都有代表處，都會收集台灣民情的情報，真實原因他們會知道，不可能如蔡英文所言，作膚淺的認定。

一句話，蔡英文施政不利，就想靠芒果乾逼大家投他們，保民進黨全黨榮華富貴，真是沒出息！（作者為網路媒體工作者）

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