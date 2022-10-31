民進黨籍桃園市長參選人鄭運鵬遭爆2008年立委敗選後到中國經商，成立「鷗業新媒體」以「中國台灣」向知識產權局提出專利申請，此舉引發外界抨擊降低國格，鄭運鵬前後拋出「人生經歷」與「台灣困境」解釋，卻已突顯「雙刀辯論」的詭辯奇術。

「雙刀辯論」源自《邏輯學》的假言推論，立論者先設下兩個思維的圈套選項，不論對方是選哪個，結果都將慘遭套牢；當鄭運鵬被質疑西進中國推說「人生經歷」，遭到痛批「中國台灣」賤賣國格辯解「台灣困境」，舌燦蓮花已讓外界大開眼界。

鄭運鵬競總政策平台召集人林飛帆反對當年《海峽兩岸經濟合作架構服貿協議》，針對兩岸「政商合謀」對台造成隱憂，鼓吹要以《中共代理人法》制裁台企聯與台商返台投票補助，如今鄭運鵬搖身一變為「兩岸權貴資本家」又該如何自圓其說。鄭運鵬甚至直指為國民黨的抹紅戰術，認為自己曾在香港反送中等國際議題表態，話鋒一轉強調選舉應該回歸政策專業，卻難去掉「政治變色龍」的人設標籤。

他利用一種政治邏輯來自圓其說，不論違反跨足中國的「政商合謀」，還是虛晃一招的「抗中保台」，恐怕都是為了掩飾刀口背後的公開秘密。鄭運鵬如今還以政治民粹抵抗傳統社會的普世價值，號召一種對於台灣價值的非理性追求，掀起平民百姓、未受教育者、非知識份子在創造性與優越感的崇信，企圖將桃園選情陷入反智氛圍。

鄭運鵬的西遊記明顯藉由兩面手法賺取「政治紅利」，也於網路再度掀起「綠能你不能」的揶揄言論，因此，網友也揶揄鄭運鵬是「中國鵬」。回顧先前歐陽娜娜、蕭敬騰、楊丞琳等藝人對岸發展遭到綠營集體出征，其實都與鄭運鵬的「人生經歷」不謀而合，但在政治正確上的輿論風向卻大相逕庭。當台灣政府祭出《兩岸人民關係條例》，嚇阻混淆國家認同的言行作為，而鄭運鵬將「經濟市場」凌駕「國家認同」，不也同樣淪為名人統戰的一員。

鄭運鵬如今正以「台式民粹」切割風暴，營造藍、綠衝突的二元對立輕鬆突圍，設下「人生經歷」與「台灣困境」圈套，已讓台灣價值淪為自由心證。

（作者為新聞研究所博士班學生）