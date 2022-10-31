中共二十大以後，許多台灣及海外輿論解讀習近平「在倒退的路上狂奔」，特別是他帶領6位新常委到延安革命紀念館、河南紅旗渠參觀後，「毛澤東化」似乎成為共識。但理性分析，習近平真的是毛澤東嗎？或者說，習近平真的想把大陸帶回毛澤東時代嗎？當然不是。

美國誤讀中共訊息

回顧美中關係史，1949年大陸淪陷之前，美國原先認為毛澤東是農民民族主義者，不是蘇聯所掌控的共產國際，杜魯門政府一度想放棄蔣介石政權，期盼與中共交往。國民政府棄守南京後，美國訓令司徒雷登大使留守大使館，伺機跟中共搭線。但當時中共認為應與同屬社會主義陣營的蘇聯站在一起，決採「一邊倒」政策，司徒雷登交涉數月無功，只好返美。

美國政府此時發表了《中國白皮書》，和盤托出自1944年到1949年初美國對中國政策實況，詳細披露戰後美國「扶蔣反共」、干涉中國內政的內幕，希望藉此對批評杜魯門政府「丟掉中國」的人有所交代。但這份自揭瘡疤的白皮書惹惱了中共，毛澤東親自撰寫〈丟掉幻想，準備鬥爭〉、〈別了，司徒雷登〉等文，把美國視為主要敵人。

二十大後中國的發展策略有兩面性，一方面需要和平的環境發展經濟，美國仍然是首屈一指的經濟、科技、軍事霸權，決不願意和毛一樣，一邊倒與美國為敵，但中國同時需要內、外部安全的戰略環境。美國政、學界很多人忽略大陸優先發展經濟的需求，卻從習近平二十報告中多次使用「安全」兩字，解讀大陸未來5年可能挑起台海戰事。這種解讀跟1949年錯誤解讀毛澤東政策如出一轍，不僅是要推卸過去對中國交往政策失敗的責任，也有引導民進黨政府更倒向美國共同抗中的意圖。

美國高調宣揚台海戰爭，而不從求和平的角度解讀，會帶中共更強的不安全感，習近平此時高喊安全，也是理所當然。其實，大陸外交從1997年從「雙邊主義」轉向「多邊主義」後，需要的是與國際社會更多的交往與互助，才能順利的推展多邊的外交政策。只是，從2018年川普政府把大陸視為「戰略競爭者」後，美國對大陸祭出咄咄逼人的貿易戰，讓大陸深感和平環境不再，才會摒棄「韜光養晦」的外交政策，改採「戰狼外交」。

美中關係問題之所在，是美國錯誤解讀中共的訊息，無法更理性的看待中國崛起的環境因素，特別是因為看到中國崛起，讓美國學者憂心產生「修昔底德陷阱」，所以對大陸的攻擊就此起彼落。美國對中國這種「單邊主義」的認知，導致兩國走向劍拔弩張的困局。

避戰才是保台良策

美國決心與大陸在經濟、科技層面做激烈的競爭，但拜登政府會想跟大陸一戰嗎？其實不然。就以8月12日發布的2022版美國《國家安全戰略》報告來看，儘管拜登政府宣稱中國「以其威權治理配合修正主義外交政策」，是美國在地緣政治上最重大的挑戰。但是對於台海的和平穩定，拜登政府仍認為是攸關區域以及全球的安全與繁榮，讓國際社會高度關注。可見維持台海和平不僅是美國，也是國際社會共同的期望。

《國家安全戰略》報告中，仍然強調在氣候變化等全球性議題上，有與中國合作的必要。美國國家安全顧問沙利文在闡述這份報告時強調，美國尋求與中國在一些領域進行合作。他解釋說：「一起努力解決共同問題，是世界對負責任大國的期望，也符合我們的利益」。所以，美國也在努力尋求與中國的合作，換句話說，「避戰」才是美中共同的認知，核子大國之間爆發戰爭不可想像。

民進黨政府不要誤以為戰爭是當前美中關係的主軸，誤判「抗中」才是美國最需要的台海政策。拜登政府並沒有改變一中政策，也不支持台灣獨立，更不必說會支持台灣去衝撞大陸的底線了。

所以，認清習近平不是毛澤東，當前的國際主旋律也不是戰爭，和平仍是美中交往的公約數，台灣夾在兩大之間，「避戰」才是「保台」良策。