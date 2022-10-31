距離選舉不到1個月，蔡政府天天過萬聖節，不時為選民送上「驚奇」，蔣萬安說疫苗採購有方法排除保密條款被指「洩密」、衛福部長薛瑞元率隊到陳時中競選總部密商稱作「聊天」、前立委蔡壁如被撤學位要找「審定報告書」說是「機密文件」，讓人宛如穿越時空回到戒嚴時期。

民進黨執政下的政府，機密愈來愈多：蔡總統在政大的升等論文被保密封存30年；去年5月國內疫情大爆發，衛福部為機組人員大開「3+11」防疫方便門，讓Delta病毒入侵台灣，會議決策資料保密；高端疫苗通過緊急使用授權，審查會議紀錄一樣要保密。

蔡政府誇口「超前部署」，等疫情「狼真的來了」，才發現全是謊言，採購的進口疫苗遲未到貨，卻一口氣砸500萬劑採購大單給高端，決策過程和合約內容也都說是機密。

前新竹市長林智堅因「論文門」事件退出桃園市長選舉，心有未甘的民進黨祭出論文焦土戰，不僅針對在野黨候選人，連批判民進黨火力猛烈的前民眾黨立委蔡壁如也被捲入，遭德明科大認定碩士論文抄襲撤銷學位。

令人驚訝的是，蔡壁如遲遲未接獲母校的「審定報告書」，同黨立委兩次行文教育部要求提供「學倫案件審定報告書」和「學倫會會議紀錄」，教育部竟也聲稱「學校表示這是機密文件，不對外公開」。

過去民進黨一再批評國民黨政府「黑箱」，現在執政後，反而將黑箱視為理所當然，資料被列為機密都說依法有據，連前疫情指揮官陳時中面臨高端疫苗採購爭議，衛福部長薛瑞元率隊親往陳時中競總密商，都被陳時中以朋友久沒見面，聊一聊都是應該，「選舉不會選到連朋友都不能交」輕輕帶過。

人民若想批評政府甚至挖掘「機密的真相」，稍有不慎，就可能被警告觸法、查水表、更慘的是被列入黑名單，讓你有家歸不得。台大政治系教授蘇宏達前年因為批評故宮政策，就被調查局以違反《社會秩序維護法》函送，還被叫到警察局偵訊；緊咬蔡英文「論文門」不放的教授彭文正，不僅因出國後未返國出庭被通緝，連護照都被註銷，形同列入黑名單。高端疫苗10月31日自行公布政府採購價格，顯然這不是什麼機密，但之前連立委蔣萬安公布疫苗採購合約保密協議中設有排除條款，可以有方法解密，都被綠委圍剿成洩密，還提案指控他「違法抄錄揭露疫苗採購合約內容」。

35年前台灣尚未解嚴，海外異議分子被列入黑名單，有家歸不得；政治作為被列入機密，外人無從得知；警總等單位監控人民反政府行為；新聞局審查媒體言論，今昔對照彷彿「複製貼上」，也讓人不禁想問，蔡政府究竟還有多少不可告人的機密？