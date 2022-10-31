民進黨年底地方大選選情告急，「抗中保台牌」儼然又成為綠營搶救選情的萬靈仙丹，蔡總統更在輔選時喊話「如果民進黨11月26日選得不理想，國際社會怎麼解讀？」意圖將地方選舉的勝負與國際對台灣的信心連結。但這一訴求合理嗎？更重要的是，抗中保台牌還有用嗎？

以年底九合一選舉的性質而言，這應是執政黨的期中考，蔡總統如此向國際的「示警」未免太過嚴重。姑不論政黨輪替與否是做不好就下台、應由選民決定，在她所訴求的那些民主國家中更是常態，何況年底選舉也還決定不了政權的輪替；可見蔡英文的所思所圖，已經是在「超前部署」2024年的總統與國會大選。

和2019年時的內外情勢相比，如今民進黨運用的抗中保台牌，顯然出現了微妙的不同，一方面是民進黨訴求的層次雖然已從「抗中」升級到「戰爭」，另一方面施展的力道反而卻縮小，甚至變得有氣無力。

首先，地方政權的更替原本就不牽涉兩岸關係、國家安全等議題，而九合一選戰的特性是候選人大於政黨，國民黨多數縣市又占了連任優勢，綠營的抗中訴求更難著力。

其次，2019年掀起抗中保台旋風主因有二，一是香港反送中風潮，二是大陸提出促統的台灣方案；但今年從國際到兩岸，俄烏戰爭、美中對抗、大陸對台圍島軍演、導彈掠過台北上空、習近平進入第三任期等等，整體情勢更加嚴峻而逼近；過去的抗中相對只是遙遠的吶喊，如今的抗中則變成了臨近家門口真實的危機。

第三也是最重要的是，此時出現了相對的反挑戰，抗中不能再是意識形態的嗆聲激情，也不只是操弄選戰的口號文宣，而必須接受札扎實實的檢驗：抗中之後如何保台？兩岸難道沒有避戰的空間？求戰與謀和之間的成本效益何在？這些都成了迎面而來的現實課題，「抗中」不再是任憑民進黨翻雲覆雨的奇幻舞台，如何「保台」才是民意必須務實反思的抉擇。而當年輕人開始面對兵役延長的問題時，如何「保台」或許才真正有了理性反思的空間。

當前台灣人缺乏危機意識，在於對危機訊息接收不足，如8月共軍圍島軍演，飛彈越過台灣本島上空，政府卻不願讓人民知道這些資訊；當海峽中線被消失，政府也提不出務實的解決辦法。更荒謬的是，蔡政府的閣揆、國安首長不斷操作大陸要打台灣、台灣不必怕，而真正的軍人卻殷殷提醒兵凶戰危、不可不慎；民進黨只想占戰爭恐懼的便宜，卻不負戰爭毀滅的責任，這算是什麼半吊子的「戰爭牌」？

民進黨的抗中魔咒在今年底選舉顯然是失靈了，但隨著美中與兩岸情勢的升高，絕不能忽視2024總統大選時，綠營會如何進一步操作升級版的抗中牌、影響會有多大？民主的選戰只有成敗，真正的戰爭卻攸關存亡，年底選舉不是問題，2024才是最後的決戰。