近日故宮院長吳密察對國寶破損的回應，讓人覺得他可能心想：「不就破了3個碗盤，解了個約，事兒大嗎？」大！因為這個院長已把故宮有形的資產、無形的榮譽、信任、託付全毀於一旦。

80年來，故宮國寶輾轉渡海來台，顛沛流離卻毫髮無傷，但在吳院長上任後，靜置故宮庫房的國寶竟連破3件，還不許員工聲張。如今傳言四起，故宮藏品的真偽安危，都受到嚴重關切。吳密察有何顏面面對國人？

吳院長是台灣史專家，也從不諱言自己是台獨信奉者，卻不汗顏地悅享中華民國俸祿。因為這樣的心態，他上任後既不珍視中華文物，又任意破壞故宮的用人原則及制度，直接間接造成3件國寶的毀損。

故宮本來設有書畫、圖書文獻、器物三處，分別負責藏品，這是博物館的核心價值所繫。但吳院長上任後竟將書畫文獻兩處合一，又把原文獻處長調任器物處長，挪出編制空額來設立「綜合規劃處」，因為該處人員不需具備古文物的專業資格，可作為吳密察舊部屬進入故宮的跳板，不僅紊亂了人事體制，而且該處規畫的許多行銷活動其實都非故宮的核心業務，反而分散了故宮人員的心力。

書畫、文獻、器物三處本各有專司，互不干涉。所以，調文獻處長管理器物已未盡妥適。加上基層典藏人員又遇缺不補，造成年輕、基層、實作人力的不足。據了解，內部員工有人擔憂，當故宮未來發生緊急、突發、救難事件時，要如何應付？院長卻老神在在，認定外包人力和非典藏單位的周邊人力足以應付。身為院長，竟渾然不知保護國寶工作的特殊性，連可進出庫房的搬運工人都認為可以外包，證明其專業能力遠遠不足。

典藏人力已不足，工作卻不斷增加。近年故宮南院及外部展覽增加，工作及責任幾乎全由北院人員承擔。明星文物頻頻曝光、移動，除增加國寶的風險外，人員工作量也倍增，加上數位典藏需要器物搬進搬出，資深的搬運工人頗多退休，試問，原本嚴謹的文物接觸及使用內規真的能維持住嗎？有嚴格遵守嗎？合理懷疑，正是因為人力不足，且典藏本業和活動副業輕重不分，才一連串發生國寶損壞事件，吳密察外行領導內行，應該負最大的責任。

吳院長心態上對中華文物沒有感情，能力上對文物的價值與管理也沒有專業。「蘭千山館」的〈唐褚遂良黃絹本蘭亭〉、〈唐懷素小草千字文〉實為國之重寶，全世界收藏東亞文物的重要博物館，莫不視同拱璧。吳院長無視於其珍貴，竟以庫房空間有限為由，要求後人解約，國人可能從此無緣再見真跡。文化界皆以為解約一事，若非吳院長短視無知，則必另有所圖。

吳院長上任以來的表現，明顯政治凌駕一切，竟表態支持故宮博物院「降級」改隸文化部，無視於它與羅浮宮比肩馳名全球的事實，嚴重打擊故宮士氣；又不顧惜文物的脆弱特質，總多方聯繫爭取國外送展，以為蔡政府賺取外交利益。如今解約蘭千，毀損國寶，未來還會對故宮造成何種傷害，讓人不敢想像。若吳密察不知進退，請在野立委們發揮監督的力道，讓不適任的院長下台，才能護衛國寶及故宮的國際地位。

（作者為中華語文教育促進協會祕書長）