印度聖雄甘地曾說：「一個國家的文明程度，就看它怎麼對待動物。」文明是一種精神態度，也是一種道德勇氣，更是對生命價值之重視與關懷，蔡政府一直自詡台灣是文明大國，但近日大貓熊團團傳出病危狀況，農委會卻表示團團病危，大陸隨時可以拿回去。對於此種不負責任之說帖，大家深表遺憾且不解，團團是一個生命，不是一個物品，今日團團生病了，我們就該好好地將照顧，而非是用物品退貨的方式將他送回中國，農委會冷血思維與無良做法實在令人不敢恭維。

2008年大貓熊「團團」「圓圓」來到了台灣，兩隻年僅4歲的大熊貓開始了在台灣展覽與肩負起生態教育新生活，這14年的光陰裡，「團團」「圓圓」還生下了圓仔與圓寶兩隻小貓熊，還記得當時圓仔誕生時，還引爆台灣一陣子的貓熊熱，時至今日「團團」已在台灣生活了14年了，他的年輕歲月都是在台灣度過，俗諺也常說「日久他鄉即故鄉」，台灣，就是「團團」的新故鄉。

但今日「團團」生病，農委會不思如何協助台北動物園治療，卻滿腦子只想盡速把「團團」送回中國，這就是把單純的把兩岸交流泛政治化，標準的又是逢中必反的思維。

「團團」疑似罹患惡性腦瘤一案，陸委會將本案視為是兩岸破冰契機，陸委會已經多次表示已收到中國專家來台申請案，將以最快的速度核准本案通過，若中國專家來台後採檢為陰性，就可以讓專家立刻前往診斷「團團」，希冀可以讓團團得到比較好的醫療照顧。所以這一次，陸委會跟中國是由愛護動物角度取得共識，但農委會腦袋裡沒有愛護動物，只有政治考量，虧農委會還是動物保護主管機關。

愛護動物且尊重生命，更是一個國家進步的象徵。請蔡政府多點愛心，少點算計，好好的為毛小孩著想，這個國家必定是個充滿愛與關懷的偉大國家。（作者為民眾黨新北市新店區主任）

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