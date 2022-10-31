台灣大學科研船「新海研一號」9月底在台灣東部海域、花蓮港東方69海浬（23-38N、122-49E）進行科學研究時，遭逢日本公務船，兩船舶所處環境為台、日皆同時認為屬於自己國家的「專屬經濟海域」，遂爆發互相廣播驅離的特別情況，當時這艘日本海上保安廳公務艦，已經進到了花蓮港東南方73海浬(23-48N、122-56E)，台大立刻向海巡署求救，海巡署也因此派遣護衛艦前往戒護，最後終於在雙雙離開之後，才結束這長達10小時的對峙行為。

依據《聯合國海洋法公約》第57條所訂定之專屬經濟海域（EEZ）範圍，為自身國家領土海岸線算起200海浬內的水域，其享有水產、礦產、自然界探索研究及開發之權利，台灣最高學府的海研船所在花蓮港東方69海浬，當然是200海浬範圍內，本來就一點問題都沒有，卻在日本公務船侵門踏戶下，被迫中斷科學研究，忍辱離開；然，聚焦在事件本質，其實仍有非常好的解決方式。一者是協商後劃界，針對重疊海域，透過協調商量來劃分各自專屬經濟區域。二來就是合作發展，不特別劃分的情況下，攜手合作共享利益，來促進雙赢。而本次事件證明兩國皆不聰明、亦不理性，雖然衝突不大，但已破壞兩國情誼。

海巡署更為此事被在野黨批評得體無完膚，國民黨立委游毓蘭抨擊：「在自家海域廣播驅離，且是台大海研船先駛離，日方船隻才跟進，丟面子失裡子，堪比喪權辱國。」細看台日友誼真的穩固嗎？發生天災人禍伸出援手是人之常情，當年日本311大地震，台灣官民捐輸超過200億日圓的善款，台灣去年受新冠肺炎所苦急需疫苗，日本6度提供420萬劑AZ疫苗給台灣（但卻不認可台灣國產的高端疫苗），都是正面案例，但兩國面對自身國家利益時，可是互不相讓，釣魚台列嶼的主權爭奪即是典型案例。

就在民進黨政府與駐日代表皆莫不吭聲、裝作沒這回事，也沒人出來抗議日本此舉，又要台大吞下去，可是本次台、日海上叫囂衝突，看在大陸眼裡很不是滋味，10月26日外交部發言人汪文斌於記者會表示：「台灣有權在自己所屬經濟海域內從事相關海上活動，中方完全不認同日本的管轄權與其專屬經濟區，中方已向日方提出交涉，要求日方不得干擾包括台灣地區在內的中方船隻在該海域的科考活動。」如此同仇敵慨為台灣權益聲，無懼日本恫懾，突顯真正大國作派、強國底氣，滅日本威風，大快人心。詎料，綠營側翼、1450卻不識好歹，只會興風作浪且恩將仇報，紛紛疾呼，這關中國什麼事？不要狗拿耗子多管閒事！搞得大陸「好心被雷親」。

台灣目前的國際聲量因為兩岸關係緊張而如日中天，許多國家都因此前撲後繼的來蹭熱度、搏版面，嘴上大聲疾呼「台日友好」，不過才是遇到個小小海域重疊，竟能不理性應對，不禁讓人擔心質疑日本葫蘆裡賣什麼藥，居心何在？究其然，日本還是打從心裡看不起台灣，把台灣人民視作過往次級殖民地的低階皇民，往事歷歷在目，佔據台灣50年荼毒台灣人民的是日本，霸佔著釣魚台不還的也還是日本，之前台灣漁船在沖之鳥礁海域被日本驅趕，因為日本把兩張榻榻米大的礁，自稱為島，就號稱有200海浬經濟海域了；由於中國大陸高舉民族主義始終記取日本侵華史實，所以日本反而一遇到中國大陸就縮頭，汪文斌的發言不是在吃台灣豆腐，而是為台灣出頭撐腰，綠營人士不要被「親美友日」沖昏了頭，而不識好人心，一再流失台灣優勢、損失台灣權益！（作者為台灣青年聯合會理事長）

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