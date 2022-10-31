近日來，不少台灣人產生了相當明顯的「中共二十大症候群」，就是嚴重的焦慮，對於未來的不確定感越來越深，有些人更是有著大難臨頭的心理。雖說美國方面一再信誓旦旦會保衛台灣，但是很少人會相信美軍會真的大規模登陸台灣與中共解放軍做殊死戰，也很少人會相信以台灣多年來4個月兵役期所訓練的軍隊可以抵抗共軍入侵。

一般老百姓所關切的乃是一旦戰爭發生，防空洞在哪裡？我們家的社區已經在地下停車場入口貼出戰時避難所的牌子。不過，家母四川人，這讓我想起抗日戰爭時，1941年6月5日，日本軍機對重慶市區進行轟炸，民眾極度恐慌，許多人擠入較場口隧道，結果在空襲中造成隧道內數千人死亡的慘案。

近年來，可能由於美國方面認知戰的影響，可能由於台獨方面的有意刺激，也可能是大陸鷹派的願望，「台海終須一戰」的陰影漸深入人心。這一方面有利於美國與台獨分裂台灣與中國的謀略，有害於中國和平統一的進程；另一方面，則渲染著中共窮兵黷武、枉顧人命的形象。而且，台海如果發生戰事，以俄烏戰爭的例子，美國方面間接介入的可能性不小，因此未必能夠達到短時間內結束戰爭的目標。而戰事一旦拖長，台灣民眾在戰爭中發生傷亡的情況難以估計，兩岸關係的更加惡化，是合理的估計。

聖經中，所羅門王的智慧避免了兩個婦人的爭執以及孩子的毀滅。用這個故事來觀察與評斷，是中國還是美國，才是台灣真正的母親？愛台灣的，不忍台灣人民受到戰火的摧殘，會盡最大的努力避免戰爭，甚至寧可一時不能擁有台灣，就是台灣真正的母親；反之，只為自身利益著想，寧可犧牲台灣，以達到其自認為更偉大的目標，就絕不是台灣真正的母親。當然，有可能，那兩個婦人其實都不是孩子真正的母親，寧可孩子撕成兩半，也不肯退讓，那麼孩子的命運就悲慘了！

中共二十大以後，以習近平為核心的領導班子確立，下一階段面臨的國內外挑戰非常嚴峻，其中一個主要的戰略問題是關於兩岸的未來。不論美國的計謀、民進黨的態度與言論如何，中共應不受挑釁，保持冷靜與穩定，堅決善待台灣人民，主動友善進行兩岸正常交流，讓台灣的商人、產品與服務順利進入大陸，盡量減低政治對商業與娛樂的影響。

尤其是台灣的基層社會依靠農產品的種植與外銷甚為殷切，阻礙或切斷農產品銷往大陸，使得農民生活困難，反而增加了台獨與美國右派反中的口實。因此，為了台灣百姓的生命安全與生活福祉，避免台灣發生戰事，而寧可緩和統一的進程，是中國政府與大陸百姓真正愛護台灣的表現。

值此世局紛亂之際，中共應制定「東線無戰事」的策略以維護亞洲長期和平。中國作為東方王道的干城，避免「台海終須一戰」、「中日終須一戰」、「中美終須一戰」的說法與感受，如此中國本身的安全與福祉也必然得到世人的尊重與愛護。

（作者為作家）