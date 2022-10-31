民進黨政務官犯了大錯卻拒絕負起責任又添一例。故宮兩年不到損壞3件珍貴文物，國寶散成碎片，讓人痛心疾首，顯示這個世界頂尖的博物館在「去中國化」的民進黨執政之後，特別是在現任院長吳密察主政之下，管理漫不經心，致使寶物一毀再毀。吳院長隱瞞實情，直到被立法委員揭發，猶不坦承嚴重疏失，竟還寡廉鮮恥繼續留任，簡直不知責任政治為何物，執意踐踏民主一如輕賤國寶。

輕賤國寶 吳密察全沒事

民進黨籍總統從陳水扁到蔡英文都將故宮文物視為中國的象徵符號，毫不珍惜，因此任命的故宮院長多缺乏專業素養，對故宮文物更鮮有珍愛之情。吳密察即使請辭謝罪，也遠不足彌補損他害中華文物的罪過，竟還戀棧職位，與其他拒絕履行責任政治的民進黨同志看齊。

責任政治的基本概念是執政者負起政治責任，政策若顯然不合乎民意，或有重大疏失造成損害或施政績效不佳，均須負完全責任。責任政治的下限是法律責任，即執政者若違法濫權，必須承擔法律責任。在一個良善民主政治體系中，責任政治涵納道德責任的概念，執政者的作為或言行不當，即使行為未涉及違法，亦應負道德責任而下台。這樣的責任政治概念絕非高標，而是理所當然的準則，在馬英九時代奉守唯謹，稍有觸犯就辭職下台，當時的行政院祕書長薛香川颱風天陪岳父吃一頓父親節晚餐，就遭在野的民進黨轟下台。

到了民進黨執政時期，責任政治被拋到九霄雲外，政務官犯了再多的錯誤、違背再多的民意、造成再多的損害、表現再多的醜行，都強詞奪理詭辯，拒絕負起責任辭職，任人笑罵仍好官我自為之。他們以為風頭過後，就可輕鬆過關，何必自我了斷？蔡政府滿朝官員皆以迎合上意為首要，只要堅決捍衛民進黨的利益，表現對上級的絕對忠誠，就可安然無事，甚至還因為在火線幫長官或政黨擋子彈有功，而使官位更加穩固。

國安局長陳明通在前一陣子的抄襲風波中寡廉鮮恥的表現堪為典範。他在台大國發所積極協助民進黨政要矇混取得學位，不僅不守住學術底線，阻絕作弊與造假，還罔顧師道助虐。當醜態被揭發後，他在國家危急時刻還連發數千長文詭辯，極盡混淆視聽之能事。面對立法委員質詢，他以「陳局長不答陳教授的事」擋駕，以為局長和教授是兩個不同的人。他接著公出泰國，居然全程被揭露，這絕對是嚴重的國安危機，他也拒絕負起政治責任，繼續安然無事尸位素餐。

就用選票 讓民進黨下台

民進黨政務官只要作為符合上意，或受總統、院長喜愛，則犯了再大的錯誤與違失，不但不必負責，甚至還獲得重用。陳時中就是一個活生生的例子，他擔任防疫指揮官錯誤惡政百出，漏洞缺口無數，貪瀆疑雲重重，毀人害命眾多，反中發揮極致，雖然備受各方疵議，結果不但不必負任何責任，還被拉拔為台北市長民進黨候選人，令人對當局的責任意識與人才標準嘆為觀止。只要於黨有利，任何悖德敗行都無關緊要，衛福部長薛瑞元、指揮中心指揮官王必勝與發言人莊人祥等，上周前往台北市長候選人陳時中的競選總部，當然是去討論輔選事務，否則難道在他選務焦頭爛額之際還去請益防疫事務？

農業部長陳吉仲的惡言、惡行與惡德同樣罄竹難書，諸多錯誤政策或是作為不力對農漁民造成嚴重損害，但他一點都不羞愧，持續言偽而辯，一再被要求下台負責，但官位穩如泰山，離譜至極，只因為他奉命唯謹，堅決維護民進黨利益。就任外交部長以來斷交6國的吳釗燮，由於大力推動民進黨親美抗中的路線，所以外交失敗從不被檢討，繼續誤國誤民下去。 這就是民進黨的責任政治概念，一切對黨負責，不必在乎國家利益、民眾福祉、道德底線。民眾還要繼續縱容與忍受下去嗎？選舉正是追究執政者政治責任的機制，時候到了，就用選票讓民進黨扛起他應負的責任吧！