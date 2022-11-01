人民幣近日的走勢震盪激烈。對美元在岸價於10月25日跌破7.3元關卡，寫下近15年來的新紀錄；27日震央轉向離岸價，當天盤中最多跌逾1,000基本點。再隔一天，輪到人民幣兌美元中間價上台表演，報出的數字為7.1698，同樣創下近15年的新低。各項指標人民幣的匯兌價位調整速度之快、下修幅度之大，不僅相當罕見，也引起國際金融圈的高度重視。

關注的焦點之一，在於人民幣貶值是短期的現象，還是大勢所趨將持續進行修正。從短期的角度來看，人民銀行對於目前價位的看法，顯然認為已經貶過了頭，頻頻透過「喝咖啡」等方式，約談並警告部分金融機構不可惡意放空，還調整了跨境宏觀審慎調節的參數，將其放大，希望透過擴大資本的流入，來避免人民幣繼續貶值。

從結果來看，人民幣兌美元匯價的跌勢，似乎並未因人行出手護盤而停了下來。分析其原因，主要的因素之一是，外資持續的拋售人民幣金融商品。舉例來說，據大陸官方統計，9月份境外資金已連續八個月，對中國的債券進行拋售，整個月減持部位達人民幣707億元、持有比重因此降至9.4％，是歷來最長的減持紀錄。而由於人民幣明顯的貶幅出現在10月，顯然拋售債券等商品並匯出資金的態勢，仍在持續進行中。

債券是對利率最敏感的金融商品，根據市場預估，美國聯準會今年之內，還有5～6碼調升利率空間，所以因利率的不對稱導致資金流出，並使人民幣承受貶值壓力的情況，恐怕到年底甚至明年初，都難以改變。

另一導致外資選擇匯出的原因，就是對經濟的後市發展打上了問號，這個問題，相較於資金逐水草而居式的移動，更值得正視。大陸官方對此應是了然於胸，近期人民銀行提出的「治標」手法之外，銀保監會也對人民幣貶值問題發表了談話，並把重點擺在經濟的發展上，強調大陸經濟長期看好的趨勢不變，現階段的不穩定因素，均屬短期現象，「人民幣市場地位與長期走強趨勢，均不會改變。」

坦言之，如果人民幣是漲或跌，主要取決於美元強弱或中美之間的利差高低，那麼，中國不只淪為金融遊戲的場所，也代表本身經濟的基本面太過脆弱，難以支撐本國貨幣的表現。如從經濟的角度看人民幣的發展，我們認為，以下兩大趨勢值得重視：

首先，人民幣在全球的貨幣交易比重明顯上升。根據國際清算銀行（BIS）10月底前完成的統計，人民幣交易比重於4月時上升至全球第五位，占比7％，雖不大，但相較於2019年同期，成長幅度高達85％，相當驚人。造成此一現象的原因，與俄羅斯遭到國際制裁，轉向擴大改以人民幣交易有關，但不容忽視的是，中國本身推動人民幣國際化，同樣在有計劃的執行中。

例如，配合年初正式成立的「區域全面經濟夥伴關際協定（RCEP）」，人民銀行對協定內的國家，將推動人民幣跨境使用；對內方面，包括上海、北京、海南和粵港澳大灣區的自貿區或自貿港，則透過中資商業銀行，擴大以人民幣為國際貿易交易貨幣的試點計畫等。

值得注意的是，中國也利用此一機會，對交易與貿易之外的人民幣國際化，做了更多的嘗試，例如，在香港與莫斯科雙重上市的俄羅斯鋁業，即在俄國境內發行了人民幣40億元的公司債。

其次，不能忽視人民幣在數位化上的轉型。同樣來自BIS的報告指出，中國在跨境中央銀行數位貨幣（CBDC）的實驗上，數量與交易量均為全球第一，日前包括BIS（香港）創新中心、香港金融管理局、泰國央行、阿聯酋央行和中國人民銀行聯合宣布，已於平台上完成四地央行數位貨幣的首次交易測試，共有20家商業銀行參與，整個期間的結算金額，折合人民幣超過1.5億元。

事實上，中國人民銀行2014年已開始研究數位貨幣，到上述跨境支付結算項目完成，已發展了八年。近年來，之所以如此積極的推動貨幣轉型，根據主要研究機構的觀察，與中美之間的金融戰有關，即「美元的武器化促進了人民幣的國際化」，且不容忽視的是，中國對於成為此一全新平台的主導者，具有強大的企圖心。