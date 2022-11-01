高端公開疫苗採購合約與金額。（示意圖／報系資料照片）

高端疫苗採購價終於「水落石出」！平均每劑新台幣840元，高於媒體先前推估的745元。指揮中心指揮官王必勝說，高端採購每劑價格比莫德納和BNT低，沒買貴。中華民國防疫學會理事長王任賢則說，技術層次不同，高端疫苗技術「低端」，每劑高於兩百元都算貴。「這是蘋果比橘子」。

哪裡是蘋果比橘子？高端臨床二期實驗都沒做完，WHO和全球醫療發達國家都不認可，唯獨蔡政府倉皇護航，發給緊急授權EUA，納入政府採購清單。事後證明，高端二期臨床實驗委託中資機構完成，三期報告遲遲交不出，施打高端疫苗的綠腦勇士們，入境他國還得經過PCR檢測。這樣的高端，跟生理食鹽水有何差別？這樣的劣質疫苗，豈能跟mRNA相提並論？

按食品安全衛生管理法，製造販售劣質油，最高可處5000萬罰鍰，劣質油和劣質疫苗，同樣是進入人體，不知製造販售劣質疫苗，最高可處多少罰鍰？明知是不合格的劣質疫苗，卻執意動用公帑採購，不知該處多少罰鍰？是否涉及刑責？

按公平交易法，廣告代言人明知廣告內容不實，仍然和廠商一起從事不實代言，誤導欺瞞消費者，須負連帶民事賠償責任、行政責任，也可能觸犯刑事詐欺罪。蔡英文、陳時中等人為高端疫苗薦證廣告（也就是俗稱的代言），蔡英文和若干親綠名流，還「捐出」手臂，經由媒體報導渲染高端效果，誤導民眾跟進施打高端，是不是也應該依法懲處呢？

就算高端是蘋果，那麼，高端這顆蘋果，也應該是白雪公主故事裡、巫婆兜售的那顆毒蘋果。毒蘋果的生產商，薦證、兜售毒蘋果的眾家巫婆，高價採購毒蘋果的政府，都罪無可赦！

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