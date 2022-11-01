民進黨政府決定註銷彭文正的護照，這事有點粗糙，彭只是窮追猛打蔡英文的博士論文而已，並沒有滔天大罪，如此處置等於是坐實了蔡是真有問題！

彭原先在民視開節目，是聽命於民視董事長郭倍宏的，而郭是海外歸台的老台獨，所以彭在民視的節目，正代表老台獨對蔡及現在的民進黨不滿，因為老台獨的式微，所以他們的聲音及影響力，都非常有限，這可由民視內鬥將郭趕下台，看到他們的處境！

彭文正被告的官司，彭主張因疫病而停留國外，彭也建議用視訊出庭應訊，但沒被法官採納。現在美國及台灣，對疫情的管制都採逐漸放寛態度，何不再傳他出庭？

彭在海外定有老台獨的支助，所以可以繼續對蔡論文事發話，但他滯美不歸不會很長久，因為寄人籬下終究不是辦法，政府何不讓他倦鳥知還的返台？

用註銷護照的方法非常愚蠢，首先這就造成國際的注意，其次也代表台灣司法並不獨立，反而讓彭文正成為國際注目的焦點！

蔡政府連這點小事都處理不好，可見其幕僚人才有限，更代表她對老台獨反她的情勢，無可奈何！

蔡英文處理此事的手法太過粗糙，如何代表2300萬台灣人民，去面對更為難纒的中國？蔡英文在剩下的任期裡，面臨跛腳的局面已無法避免。

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