首爾梨泰院發生154死的踐踏慘案，在多數國內外媒體的報導下，多指向是單純的主辦方活動規劃不力，相對是「科學究責」。然而詭異在於，該活動並非首次舉辦，往昔活動人潮亦不亞於今年，何以首爾警方會缺乏必要的警戒？特別是網路亦有人指控有特定人士鼓譟推人，讓各種看似正常或無心的舉動，都成為「異常」的必要原因。因此，絕不可輕忽這可能是一場刻意製造出來的「人禍」的可能。

尤其這並非南韓的首次，早在2014年的世越號船難，造成學生高達304人死亡。值得注意的是，調查結果證實，在當時搜救的過程中，海警廳巡邏艇艇長明知船上乘客受困，卻反常未執行其上級命令，未採取任何積極救援的措施，著實令人費解。

爾後更發生海警廳要求韓國國軍部隊原地待命，同時封鎖事發海域、阻擋外界救援、將民間潛水員排除在外，並要求美軍直升機撤離等詭異作風，而這些絕非是一般部門官僚主義作祟的結果，而是必須要注意到，肯定是經南韓政府最高層授意而為，豈不讓人細思極恐？

意外的花絮是，世越號的船主被揭露竟是南韓某邪教團體的創始人，讓這樁船難發生的「真相」蒙上恐是激進宗教行動的陰影。而此次梨泰院事件的發生，不免又讓陰謀論者朝向邪教儀式「活人獻祭」的內幕發想。

就連台灣在民智未開的時代，也不乏「活人獻祭」的鄉野傳說，例如今天的台北大湖公園，在清朝時因建造水利工程不順，遂將一名老乞丐「獻祭」給土地，方才得以順利完工。

種種陰謀聽似無稽之談，然而歷來統治者無不利用多數人民善良的本質，製造出各種詭異荒唐的事件，來達到鞏固統治的作用，因此並不能排除發生統治者本身信奉邪教，並認為活人獻祭確能達到鞏固統治的效果，因而在密而不宣下進行宗教儀式的可能性。

例如台灣政治經常在選舉期間，發生讓人無法理解的「奧步」，本質與邪教活人獻祭的背後邏輯是何等相似。其中當推2004年的319槍擊案，它是否也是讓多數人民善良的本質再度受騙，選擇相信了是「中共的陰謀」？因而起到憤而投票給陳水扁的效果？

如果認同對319真相絕非如官方的說法，那麼同樣不可對「世越號」、「梨泰院」可能是宗教行為的陰謀論採取無稽之談的態度。畢竟林子大了，什麼鳥都有，更甭說全世界政治的起源，無一不是政教合一。保持對統治者必要的懷疑，是人民必要的自保之道。（作者為自由撰稿人）

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