（圖／本報系資料照）

朋友轉來網友的故宮破損瓷器比對圖。我還不相信。於是我自己到淘寶去，找到這個店家。又到佳士得網站，下載佳士得拍賣的圖片。這裡放的，是我自己下載的原始圖片。大家也可以自己去找來比對。

這樣，有佳士得圖片，跟淘寶廠商3800人民幣的工廠出品圖片。大家先看佳士得圖片。再看淘寶工廠出品。然後看台北故宮釋出的破損文物照。比較像什麼?

是怎樣的一幫土匪，可以把故宮文物摔成這樣?碎成渣了。

碎渣以後，院長吳密察，還膽敢隱匿。被揭穿之後，還一派雲淡風輕。說這只是一般文物，不是國寶。還說修復就沒事了。

台北故宮歷經戰亂播遷，不曾讓文物破損。盜賣國寶這種事，也不是沒有過。前清太監跟廢帝溥儀，還有很多人，都盜賣過故宮國寶。台北故宮過去，為了維護國寶安全，避免被人上下其手，有層層嚴密內規跟防護。就是要讓一切盜賣，不可能發生。

但是，現在，一切規範，在台獨手裡盡成灰。吳密察，好厲害。民進黨，好本事。

我們，好可悲。（作者為作家）

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