隨著選舉節奏進入倒數計時，藍綠除了使盡力氣想拉扯出基本盤，卻也各自進入到濃稠的同溫層之中，不同的同溫層又各自產生出巨大的泡沫。這種得以區分層次的泡沫，如果用文字表達，就是深信自己支持的候選人一定會贏。

儘管如此，全台從北到南，選情依然冷清，藍綠只剩下基本盤。從中間選民到年輕人，甚至從藍到綠，台灣社會冷眼旁觀政客和媒體人的醜態百出，也由此在心中記住這些醜陋和愚昧的現象，變成未來潛意識的價值判斷與政治表態。

藍綠各自的同溫層泡沫，性質上其實存在根本性的差異。對民進黨的政治菁英來說，這是一場輸掉也無所謂的選舉。表面上飄浮的選舉泡沫雖然是討厭民進黨的社會氣氛，但這樣的社會氣氛卻根本並不具備任何長期支撐的基石。

蔡英文的任期一轉眼即將結束，總統大選很快又要登場。除了鄭文燦與年底選舉綑綁在一起，其他如賴清德等都不會受到衝擊；小英執政累積的民怨，存在透過選舉使其盡量宣洩的必要。而民進黨在縣市長層級的失敗，不只可以削弱蔡英文的政治影響力，也能借機透過九合一選舉，借刀殺人打擊黨內政敵。

如果九合一勝選，可以依新的情勢安排，敗選卻更能順利進行後小英時代的政治布局。呈現出來的，是私下把黨內同志的黑材料，提供給其他政黨，也對民進黨提名的各縣市候選人，表現出恰到好處的冷漠。什麼才算恰到好處？不讓民進黨支持者意識到自己不努力，但是如果候選人選贏了，卻又能站出來分享勝利者的果實。在這個基礎上，禮貌性的站台與發言，都是必要的過場禮儀。

今年九合一選舉從本質上來說，是內部極端不團結的民進黨，在與如散兵游勇般的在野黨打選戰。第三勢力完全還沒站穩腳跟，暫且可以忽略不提。

對國民黨支持者和藍營菁英來說，民進黨的執政，讓他們對未來感到強烈不安，也對政治亂象極度不滿，各種現實伴隨的混亂極端的無奈，加上面對兩岸兵凶戰危的客觀體認，已經超出藍營菁英情感和理性的負荷。呈現出來的，就是對於希望打敗民進黨的強烈渴望，以及對國民黨極端無能的憤怒和無力感。

藍軍雖然努力塑造或非常急於相信社會瀰漫討厭民進黨的氣氛，卻又無法面對台灣社會其實更加討厭國民黨的事實。結果就是搞不清楚到底該怎麼辦。對政客來說，模仿民進黨的政治路線，與政黨和深藍做切割，自掃門前雪成為飲鴆止渴的良藥。侯友宜和想要模仿侯友宜的蔣萬安，都算鮮明的箇中翹楚。

藍軍同溫層的泡沫，如果用文字表達，就是蔣萬安的得票數必定低於民調支持度，而張善政的選情遠不如想像的樂觀。陳時中和鄭運鵬最後都有可能出線。（作者為台灣民意調查文教基金會秘書長）

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