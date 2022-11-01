日前我與一位訪台的國際地緣政治學者餐敘，席間聊到台海情勢日漸緊張，這位學者說，遏阻中國崛起、維持兩岸分離，是各大國的重要利益，接著話鋒一轉，他正色說：「如果台灣自願與大陸統一，美國、日本、印度都會攻擊台灣！」

我沒想到會聽到這麼赤裸裸的直白陳述，當場嚇了一跳。我追問，當然目前台灣民眾沒有想要與大陸統一，但中華民國憲法是一中憲法，增修條文前言也有統一預設，只是未有時間表，如果有一天台灣民意選擇了統一，美日印也要打台灣嗎？他肯定說：「是，阻止（這個）是我們的重要利益所在。」

這句話讓我大怒，怎麼對你們大國來講，地緣政治重要，台灣人不重要嗎？同樣讓我憤怒與失望的，近日還有另一次經驗，八月美國眾議長裴洛西訪台，中共圍台軍演，台灣變成國際媒體踩點的大熱門，我也接待過幾位國際著名媒體記者。

印象深刻的是一位資深女記者，她對中共、習近平大加撻伐，幾乎就是「反中」急先鋒，對未附和者不假辭色，我問，妳似乎認為台灣要用最挑釁的方式來應對中國大陸，那妳有沒有考慮到台灣民眾安危？她聽了，面無表情，只是聳聳肩。

講自由，講民主，講人權，國際政客都很會說，事實上考量的都是自家利益，這是國際政治的「潛規則」，只是我沒想到連這些老外學者和媒體也是如此。他們覺得台灣重要，因為台灣是第一島鏈，可以牽制中國，蔡英文總統講的都是他們愛聽的，所以他們拼命讚揚，但是台灣人的安危呢？他們就是聳聳肩。

最近來台的美國國家民主基金會(NED)，是拿美國政府資金的NGO團體，在國際上相當知名，也被質疑有美國情報運作的影子。這次與台灣民主基金會合辦活動，居然訴求「台灣和烏克蘭是當今民主鬥爭的兩個主要前線」，直接把台灣與烏克蘭並列！將台灣「烏克蘭化」的意圖昭然若揭。

台灣不是烏克蘭，大陸也絕不是俄羅斯，是什麼樣的心態，才會希望把台灣與烏克蘭並列類比呢？為什麼美國民主基金會堂而皇之做這樣的操作？曾經信誓旦旦說「請國人放心，台灣不是烏克蘭」的蔡英文卻對此不置一詞？八月中共軍演時，隱匿導彈飛越台灣上空資訊的蔡政府，這次又要向台灣人隱匿哪些事情？

台灣俗諺：「別人的囝仔死袂了」（別人的孩子死不完），這些外國人在乎台灣，但不在乎台灣人的死活。即使是這大半年爭論不休，到底兩岸有事會不會出兵的美國，也擺明了「兄弟是兄弟，隨人顧家己」、「兄弟是兄弟，過江也要錢」（即使是親兄弟，也是要隨人顧性命，更要明算帳），台灣人知道嗎？

要不要出兵，美國絕對曖昧到底，即使損及總統威信也在所不惜（拜登講了多少次肯定句，都被國務院糾正）。但反過來，老美要求民進黨政府恢復徵兵（你自己都不展現決心，我憑什麼幫你打仗），增加軍售（就算是兄弟，過江也要錢），可絲毫不含糊。問題是，台灣人準備要選擇一戰嗎？

「別人的囝仔死袂了」，我們應深思台灣老祖宗的智慧，必須認清：台灣在國際地緣政治重要，不代表我們要任人魚肉，失去自己的主體性。馬英九曾經跟習近平坐下來談過，代表台灣還有一條和平、尊嚴的路可以選擇。這是我們的家園，周遭都是我們的鄉親，外國可以不在乎台灣人，我們在乎！（作者為前總統府副祕書長）

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