中國大陸與台灣自1949年分治以來各居一隅，但自大陸改革開放以來，兩岸的民生經濟、貿易發展及文化融合仍息息相關，亦交流頻繁。2008年馬政府執政時期，兩岸正式恢復官方交流，2015年兩岸領導人習近平與馬英九安排在新加坡會面，難能可貴的重拾友誼，為史上關係最為融洽時刻。

然而，民進黨二次取得政權後，伴随毀棄九二共識的政治基礎，所以兩岸關係迅速降至冰點，導致海峽充斥著煙硝火藥味，現階段國際舆論更是憑藉俄烏戰爭來煽動對立，美、日等國更是以聲援台灣為由，無止盡的抹黑中國大陸將提前使用武力來遂行統一台灣目的。

平心而論，國際間的交流及邦誼穩固乃以國家利益為導向，但除了利益上的競爭及各取所需外，配合柔性的交流方式，才是緩和現實外交手段的良方。

最著名的案例，2008年大陸贈與台灣兩隻國寶大貓熊「團團」及「圓圓」，台灣復於2011年回贈一對梅花鹿及長鬃山羊，頓時成為國際美談，兩隻貓熊在抵台2年後產下幼仔「圓仔」，12年後再次誕生「圓寶」，溫馨的熊貓家族猶如兩岸真切血濃於水的一家人，民革同志亦據此打造「團仔圓妞」繪本、動漫、舞台劇等IP。

時代的洪流不會停歇，月有陰晴圓缺，人有生老病死，日前大熊貓「團團」因為腦部病變惡化瀕危，大陸政府立即宣布將專案計畫派遣專人趕赴台灣治療，台灣不分藍綠朝野政壇更是難得有志一同讚揚此事，這將會是近期兩岸關係劍拔弩張之際最好的緩解藥方，未來如若可以多一點類似的溫馨正面交流，減少文攻武赫的仇恨對立，兩岸攜手和平將指日可待。

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