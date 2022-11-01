中共二十大後，李克強、汪洋退休，曾負責上海封城、清拆北京城中村的「習家軍」李強、蔡奇入常，大陸外長王毅超齡入局，包括台灣在內的國際輿論驚呼：鴿派下台、戰狼上位。多元社會媒體七嘴八舌不足為奇，但台海情勢險峻，台灣對大陸的判斷不能流於一廂情願，更不能自我安慰，台灣需要客觀理解、判斷習近平第三任期的領導階層與其所代表的施政方向。

提高治理效能

大陸有自己的體制，政治運作邏輯與台灣及西方不同，中共高官對職位負責，不需要與媒體溝通，因而外界對北京官員的理解與判斷，往往來自官媒的報導與近期所發生的重要事件。「上海封城」和「清理低端」就成為李強、蔡奇擺脫不掉的標籤。但若對他們的長期履歷、政績做更深入的整理，應可以發現更多事實，當能得到不同的判斷。

先看可能接任總理的李強，他不僅可以稱得上是「市場派」，更是民營經濟支持者。李強長期主政的浙江，尤其曾擔任黨委書記的溫州，正是中國市場經濟、私營企業以及對外貿易最發達的地區。2017年從江蘇調任上海後，李強為爭取特斯拉設廠，曾多次與馬斯克深度交流。至於防疫，直到今年封城之前，上海都以科學精準防疫而贏得廣泛的肯定，即便封城後的表現，與大陸其他省市橫向比較也不算差，只是因為上海國際影響力巨大，才會陷入眾矢之的。

再來看「習家軍」色彩濃厚的蔡奇，之所以在清拆北京城中村引發爭議，主要是在內部講話用了「刺刀見紅」一詞，引起知識界反感，但這不過是中共官場表示決心的日常用語。其實，蔡奇任內解決北京空汙、成功舉辦冬奧，獲拔擢在情理之中。蔡奇還是為數不多開微博的官員，10年前旅行台灣留下日記，「愛台灣」真情至性。套用林智堅論文門事件的一個流行語，外界對蔡奇的判斷不免「去脈絡化」。

大陸官場流行一句話，「政治路線確定後，幹部就是決定因素」。觀察北京高層人事改組對大陸內外發展的影響，與其關注「幹部」，不如聚焦「路線」。以二十大報告原文、新版中共黨章為例，未來5至10年內，大陸對內深化改革開放、對外堅持和平發展道路，在各種挑戰面前保持戰略定力、集中精力辦好自己的事，是黨內高度共識的路線。所以，二十大後的「習家軍」，是為了更有執行力、更有效落實既定路線，避免重蹈「各管一攤」、政令不出中南海的覆轍。

宣示制度自信

這就可以理解，為何二十大閉幕後，西方國家領袖對北京高層改組採取理性、務實的態度，而不是像媒體般大驚失色。美國國務院發表聲明說，美方對中國態度將維持不變，將繼續管控競爭、謀求雙方合作，美國國務卿布林肯與大陸外長王毅舉行電話會談，為G20拜習會增添了可能性。德國總理蕭茲即將訪問北京，行前同意陸資入股漢堡港、表態不考慮脫鉤。這些動作都源於對未來大陸政局的判斷：北京仍致力於內部發展、不會突變為軍事擴張和掠奪路線。

習近平在二十大加強權力集中、構建「一條鞭」決策班子，有提高制度效能的客觀需求外，也有宣示制度自信的考量，是要向歷史和世界證明，社會主義的確具有優越性。新一屆北京高層人事配置的更重要意義，在彰顯實現「共同富裕」的決斷，也就是透過加強公權力對經濟社會的介入，逐步縮小貧富差距、促進鄉村振興。近10年來西方深陷金融危機、民粹亂政、治理衰退，形同自我否定後冷戰「歷史的終結」理論，習近平自信從「東升西降」中看到了「中國式社會主義現代化」取而代之的契機。

絕對權力導致絕對腐敗、寡頭政治難保統治穩定性，這是人類歷史不斷上演的規律和教訓。習近平二十大報告稱中共的「自我革命」足以帶領中國走出治亂週期。以歷史為鑒，如何讓黨員監督黨、人民監督政府，如何形成制度性自我糾偏、內部制衡、高效運轉的機制，實現大陸健康發展路線的永續，絕對是習近平第三任期的重大考驗。