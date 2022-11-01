過去3年全球經濟蒙受疫情打擊，台灣表現卻出奇得好。全球晶片需求暴增，帶動台灣進出口貿易、外匯存底、政府稅收、廠商投資全面增長，2021年經濟成長率達6.57％，創近11年新高。蔡英文總統日前以黨主席身分在民進黨中常會宣告，台灣今年人均GDP可望超越日本與韓國，成為東亞第一。不過，俄烏戰爭、美國升息與地緣政治等因素影響下，台灣經濟榮景將成為明日黃花，政府若錯估情勢，不能對症下藥，後果將十分可怕。

經濟翻黑 明年保3有困難

台灣經濟從9月開始逆轉，進出口額雙雙「翻黑」，外銷訂單年減3%，製造業生產指數年減4.8%，領先指標的製造業採購經理人指數連續3個月低於50榮枯線，新增訂單指數連續6個月衰退，政府景氣對策信號出現「斷崖式」暴跌，由23分遽降到17分；主計總處下修GDP成長率至3.76%，預測明年保3有困難。

景氣惡化反映在股市與房地產上，台股從年初1萬8619點高峰，一度跌到1萬2629點，這幾天仍在低谷徘徊，共跌掉將近6千點，市值減少17兆新台幣，僅台積電市值即縮水7兆。隨著股價下跌與利率調漲，房市開始萎縮，去年第4季預售屋交易平均每月1.2萬件，今年5月開始下跌，連續4個月每月在7000件以下，量縮帶動價跌；依據最新一期房價實價登錄資料計算，六都除桃園外皆呈下跌，台北市下跌達4.5%最多。

企業對景氣的反應比政府更敏銳，台積電、聯電、南亞科、旺宏及日月光等高科技指標大廠，受第3季財報表現不佳及景氣黯淡影響，先後宣布下修今年資本支出2到3成。因應產能需求銳減，友達、群創等面板大廠鼓勵員工休假，台積電也發出內部信，鼓勵員工多休假、多陪家人。自行車產業曾是疫情最大受益者，今年6月一夕逆轉，天天接到取消訂單的通知，動輒50萬、80萬、百萬件零組件訂單泡湯，庫存塞爆倉庫，業績遽減5成。

景氣永遠在好壞之間循環，不需要對短期景氣變動太過擔心。但台灣這一波景氣逆轉，除短期波動因素外，還有3個結構性因素同時發酵：一是美中對抗的地緣政治因素；二是大陸經濟轉型前景不明；三是台灣「荷蘭病」現象及貧富差距問題惡化。

半導體業 荷蘭病正在發作

所謂地緣政治因素，看看台積電的境遇就可以理解。去年全球缺晶片，當時台積電是台灣的「護國神山」、半導體產業是「矽盾」，是台灣戰略安全的保障。如今美國以自己的國家安全為重，一方面通過《晶片法案》，決心在美國內部發展晶片，《金融時報》發表文章，認為晶片製造轉離台灣是必然趨勢；二方面發布最嚴禁令，限制使用美國技術製造的晶片輸往中國大陸。對台灣高科技產業而言，短期景氣波動不足懼，但前所未見、深不可測的地緣政治才可怕。

大陸經濟正處於由中等收入跨入發達經濟體的關鍵期，成長動能原本就已趨緩，今年受房地產市場與疫情防控的影響，GDP增長更困難。二十大後大陸發展策略既要追求成長，也要兼顧公平，用大陸的話說，就是要追求「共同富裕」，避免富者愈富。台灣依賴大陸低廉土地與人力的時代已永遠過去，隨著大陸製造崛起，台灣製造將面臨大陸愈來愈強力的競爭。但台灣半導體一枝獨秀的「荷蘭病」正在發作，兩者都是台灣必須面對的結構性問題。

美國認定台灣安全風險太高，決心不計代價在美國生產晶片，以降低對台灣的依賴，蔡總統不設法降低台海戰爭風險，卻在國慶演說懇求美國「半導體製造群聚台灣不會是風險」。中共二十大順利完成權力改組，習近平領導權威再次確認後，中美相互釋放善意，在拜登政府希望促成G20峰會「拜習會」的背景下，原訂今年11月上旬召開的首屆「台美科技合作（STC）會議」已決定暫緩，蔡總統真的看不懂美國地緣利益選擇的優先順序嗎？