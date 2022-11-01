今年大陸網路劇點擊高達82億次的《星漢燦爛、月升滄海》，在台灣也廣受歡迎，自從大陸官方禁止胡亂翻拍正史劇之後，古裝劇多半走架空路線，不點名朝代，也就不涉及篡改，劇情更加自由奔放。

好比《星漢燦爛》裡面有虎媽、有偵探推理，還有個理性至上的女主角，用愛情喜劇來包裝家族慘遭滅門的復仇故事，引人入勝，與《知否知否應是綠肥紅瘦》同樣改編自網路作家「關心則亂」的原著小說，都創下很好的收視成績。

《星》劇描述女主角程少商（趙露思飾）從出生就被爹娘留在家鄉，不受人疼愛，好不容易在15歲等到爹媽立下戰功回家，卻發現不只從小養她的奶奶與嬸嬸虐待她，連親生媽媽都覺得她野得無藥可救，母女處處針鋒相對；反倒她的聰慧機智吸引到3位傑出的男性，其中包括深受皇上喜愛的將軍凌不疑（吳磊飾），兩人在戰爭與死亡陰影威脅下，逐漸產生情愫。

這齣戲男主角吳磊、女主角趙露思都是當紅藝人，男主角是霸道總裁路線，對旁人都很兇，獨鍾女主角，比較常見；女主角是難得的古裝理科女兒，對造橋蓋屋、造鞦韆、設陷阱的興趣遠大於讀典籍，一路對付壞人甚至投入保家衛國，有點像《小鬼當家》結合《百戰天龍馬蓋先》，比男主角還要能幹，讓女性為主的網路觀眾看得格外過癮。

私心認為本劇配角搶眼程度不遜於主角，好比幾個上流妃子、公主欺負女主角都萬分精彩，但又帶著喜感。我最喜歡飾演女主角奶奶程老太太的許娣，她撒潑胡鬧，跟兒媳婦搶兒子的寵愛，導演刻意安排她演各種吃東西的貪婪模樣，太有意思，只要她出場，戲保證熱鬧。

而飾演虎媽的曾黎是章子怡的同學，刻畫馳騁沙場的楊門女將內心矛盾，她不光想著為國家，一顆心還是牽掛著女兒，就像現在的職業婦女一樣，這份母女之間「恨女不成鋼」的痛苦，讓女主角的角色更受人憐惜。

本劇導演費振翔的畫面很有《歡迎來到布達佩斯大飯店》導演魏斯安德森的味道，人物置中、左右對稱，而且色彩柔和，場面調度也像舞蹈，用大量俯瞰鏡頭描繪古代的街道、房舍與生活，簡潔中又有種種細節，讓男俊女美的演員們顯得更加賞心悅目。

《星漢燦爛》雖然拍了大量戰爭畫面，但核心還是想要阻止戰爭造成塗炭生靈，還是想要救良田、救百姓，畢竟不管戰爭發生在哪裡，興，百姓苦；亡，百姓苦。

戲裡程家為國出征效力，符合大陸官方主旋律，但也暗藏「留守兒童」的議題。大陸許多爸媽離鄉背井去繁華城市打工，留下稚兒在家鄉，這些小孩怎麼活下來的？當他們掙扎著長大後，是否也像程少商心中永遠有個洞，覺得自己不被愛？

（作者為作家）