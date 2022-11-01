新當選政治局委員的大陸外長王毅與美國國務卿布林肯日前通電話，雙方新聞稿言簡意賅的背後，意味著疫情後美中領導人首次面對面會晤的腳步漸近，北京與華府之間的政治關係即將進入改善回穩的窗口期。

從雙方政治議程來看，自現在起到明年1月的短短3個月，應是美中走出政治僵局、恢復對話機制的「黃金時期」。北京剛剛召開二十大、完成人事換屆，習近平可以騰出手來處理美中關係，而11月8日美國期中選舉後，面臨明年1月共和黨在國會捲土重來的政治局面，拜登政府也有著改善美中關係的時間壓力。以G20「拜習峰會」為契機，美中能否走回正軌，可以從如下細節看到跡象：

中共二十大閉幕後，迎來第三個總書記任期的習近平首次選擇「發聲」的外事活動，特意選定美中民間外交場合。10月26日，習近平向美中關係全國委員會年度頒獎晚宴致賀信，表示「中方願同美方一道努力，相互尊重，和平共處，合作共贏，找到新時代中美正確相處之道，既有利兩國，又造福世界。」同日拜登也向該組織致賀信。美中元首同時向一場民間外交團體的活動致信，這個動作本身，就是雙方經過充分協調後的政治默契。

這場晚宴背後蘊藏的豐富訊息，不止於此。首先是晚宴舉辦的日期，也就是拜習兩人致賀信的時間點，選在了二十大後的10月26日，先於「俄羅斯中國友好協會」成立65周年晚宴5天舉行，習近平和俄羅斯總統普丁也向俄中友協共致賀信。換言之，習近平在二十大閉幕後的首次正式外交表態，以「先美後俄」為次序。而王毅雖然在10月27日先和俄羅斯外長拉夫羅夫通話，但28日就會見美國駐北京大使伯恩斯、31日又與布林肯通話，可以看出二十大後北京外交路線仍然展現出平衡性，並非部分輿論預測的那樣，一面倒向俄羅斯、與美國展開陣營式對抗。

其次是這場晚宴的與會者也十分耐人尋味。自川普政府任內美中關係急劇惡化後，美中兩國在彼此首都舉辦的外交活動，常常出現各辦各的、相互杯葛、「王不見王」的尷尬場面，雙方高級官員選擇避免同場。然而，根據當地媒體報導，這場晚宴同時雲集了美國貿易代表戴琪、前財長雅各布·盧以及中國大陸駐美公使徐學淵，北京的「老朋友」季辛吉亦發表視訊致詞，可謂相當難得，應是美中關係短期內回暖的訊號。

至於過去1年多來在華府表現活躍、身段靈活的駐美大使秦剛為何缺席晚宴？檢索大陸駐美大使館網站可知，秦剛的公開活動在9月28日後就停止更新，推測應是返國隔離參加二十大。二十大上秦剛當選中央委員後卻未返美參加這場晚宴，很可能印證了外界對其升任外交部長的猜測。若擔任駐美大使僅1年3個月的秦剛獲得拔擢，便能看出習近平對秦剛改善美中關係的高度肯定，從這個角度再去理解G20「拜習峰會」成局，似乎就不令人意外了。（作者為智庫研究員）