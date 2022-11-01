美國國務卿布林肯最近鄭重警告，北京將加速統一進程，包括使用武力。微妙的是，布林肯表達時，雖然仍強調協助台灣自我防衛，卻同時帶著第三者冷眼旁觀的口氣；同一時期，美國傳出一種聲音，建議半導體生產「去台」化，等於是不再為台灣半導體而戰，而是把半導體遷出台灣作為保本的手段。當冷酷的現實逼近時，美國開始展露現實主義的面孔。

布林肯表示，北京認為維持現狀已經不可接受，但其實蔡政府已經改變的現狀，美國從來不阻止，反而不斷鼓勵，北京提前統一進程其實是無可選擇之事，可以說是被他們逼出來的。就像新加坡前外交部長楊榮文先生所說：「那些玩台灣牌的人，知道自己在做什麼嗎？」布林肯其實知道真相，卻不可能公開承認。

蔡政府的任期已經逐漸走向尾聲，就像她對李遠哲說的，2024年以後不關她的事，但她執政6年多就把台灣變成世界上公認最危險的地方，這種結果不能說跟她沒關係。兩岸在金門炮戰之後，在「一個中國」的共同主張下，和平對峙30年，讓台灣取得發展的戰略契機，經濟繁榮，人民生活水準大幅提升，為民主政治奠立了厚實的基礎。

儘管李登輝總統的末期和陳水扁總統執政期間，兩岸進入對立的風險，但在馬英九總統執政8年中，兩岸風平浪靜，歷史性的「馬習會」原本有可能走向永久的和平，然而西方勢力在台灣「太陽花」和香港「反送中」運動中，煽風點火，肆無忌憚地鼓動分離勢力，使得局面急轉直下。

蔡英文就任總統之前，曾對外宣稱只要民進黨取得政治多數，北京就只能順應情勢。雖然後來她理解了事實並非如此，但產生這種理解的無知狀態始終存在著。過去，李登輝偶爾會刻意說自己福建永定客家人，選擇學農是因為中國是一個農業大國；陳水扁也常說自己是福建詔安人。他們都透過表達某種廣泛的中華感情，來緩和兩岸關係。

蔡英文則完全沒有這類的表現，她只有在看見史明時才流露真實情感。在面對中華民國歷史時，蔡經常施展移花接木、偷雞摸狗的騙術。不談1949年之前的中華民國，不談金門炮戰中具有戰略領導地位的蔣中正總統，也不談台灣半導體建設背後的蔣經國和孫運璿團隊。民進黨政府養的網軍，透過無知的年輕人，成天宣揚日本殖民主義，自甘墮落成為總督府荒煙蔓草、破舊墓碑的守靈人。

表面上，蔡政府好像製造很大的聲量，實際上卻是自我削弱力量，在精神上把台灣弄成一個自己送上門的美國附庸。北京不僅完全不信任蔡英文，內心對於台獨分子更是厭惡和不屑，未來如何處理早已經鐵了心腸。

簡單說，蔡英文的8年執政，就是旅台日本作家本田善彥所形容的「自我瓦解」的過程。接下來的5年，就如布林肯所預言的，兩岸強迫性的統一將會出現，國際政治的殘酷現實將會教育每一個台灣人，蔡英文其實才是兩岸統一的大功臣。

（作者為資深媒體人）