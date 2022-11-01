中國共產黨領導人習近平在10月份的「20大」成功獲取總書記第3任期，得以繼續在黨國大政上貫徹個人意志。美國在11月8日舉行「期中選舉」，而其結果將使拜登總統面對第1任期走到一半時，是否面臨更多掣肘的執政困境。

目前美國已有若干地區開始提前投票，就選前1周主要調查機構的平均民調也顯示完全執政的民主黨，幾乎篤定會失去代表人民的眾議院多數黨地位，而在激烈競爭代表各州權益的參議院選舉，仍難以預測最終勝負。一般咸信，在選後面臨不再完全掌控國會多數的拜登總統，其施政力道、立法順暢度、以及預算優先順序，將會遭到更大的挑戰。

美國的期中選舉，向來多以內部的政治與經濟議題為攻防焦點，綜合各項分析，今年選舉的四大議題為：經濟財政、醫療健康、墮胎合法、以及治安惡化的問題。目前美國經濟正在衰退與蕭條的邊緣，內部的黨派、貧富、價值、族裔衝突越顯激化，對於亟欲振興美國的拜登及民主黨政府而言，失去國會主導權將使已經舉步維艱的施政雪上加霜。

當前美國內政問題與民眾對於世界責任的認知承擔國際角色的意願，直接牽動民主與共和兩黨在美國對外政策上的可能變動。

以最近先後正式公布的拜登政府《國家安全戰略》與《國防戰略》，美國首要的戰略對手即為中國大陸與俄羅斯，認定莫斯科的目標在保存強權地位，而北京則是與美國爭奪霸權地位；也因為如此，美國最為關注的對外關係就是烏克蘭與台灣。

拜登總統已表達希望尋求烏克蘭戰局的解套途徑，然而被西方民主陣營與北約逼到牆角，烏克蘭戰事又久拖不決的俄羅斯總統普丁，尚未顯示妥協收兵的跡象。美國期中選舉已經出現精神上力挺烏克蘭，但是在自身經濟問題愈益嚴重時，也出現是否必要無止盡援助烏克蘭的檢討聲音。

在共和黨贏得眾議院多數席次後，眾院現任少數黨領袖麥卡錫，將取代同樣出身加州的裴洛西，成為下屆的眾議院議長。

中國大陸在今年8月初裴洛西訪問台灣之前，曾經透過各種管道施壓與警告，裴洛西訪台時機是否合適，也成為華府的首要話題，且白宮與國會之間顯然亦有不同考量。無論是個人信仰或是政治算計，麥卡錫在7月26日向媒體表示，如果共和黨贏得期中選舉，將會以議長身分訪台。麥氏的公開表態，自然也在裴洛西訪台的決定上，推了一把。

裴洛西訪台後，中共解放軍立即實施史無前例的高強度圍台軍演，一舉改變海峽兩岸在中線的軍事行動默契，並在軍演後持續以所謂「常態化戰備警巡」對台軍事施壓，已使得台灣在美國政策圈的關注度，超越烏克蘭。美國愈積極的想方設法援助台灣，增強台灣的自衛能力以期達到嚇阻效果，北京就會愈增加「反對外國勢力干涉」的力道，更強化對台灣的軍事壓力。

美國第118屆國會在明年1月3日正式就職之前，麥卡錫將具備候任議長的光環，這將近兩個月的時間內，雖然會遇到感恩節與聖誕節的假期，會不會起心動念率團走訪台灣，則是我們朝野不得不有的評估。

近日美國國務卿布林肯與中國大陸外長王毅進行通話，並強調雙方維持溝通管道暢通的重要性，並暗示美國期中選舉後，雙方領導人藉印尼峇里島G20峰會進行會晤的可能性。美國一方面要求台灣盡速加強國防實力，另一方面透過預防性外交以求維繫台海的和平與穩定，此種經典的兩手策略是否奏效，就看期中選舉後，拜登政府的底氣如何了。

（作者為淡江大學戰略所副教授，中華戰略兵棋研究協會理事長）