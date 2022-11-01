承載著數千年中華文化瑰寶的台北故宮文物竟然摔破了，讓人驚訝、痛心，究責之聲不絕於耳。然而其中一只「弘治款嬌黃釉綠彩龍紋碗」，被立委質疑故宮公告破損的是「明 弘治款 嬌黃釉綠彩龍紋碗」，但卻被官網標示成清朝。此事果真如故宮院長吳密察所說是「標錯了」，誤將「明代」標識為「清代」嗎？（圖1）若真如此，難道民眾不會對其他文物標識的正確性產生懷疑？由於茲事體大，筆者認為有必要進一步研究釐清，若標識無誤，就該還故宮專業人員一個公道，也讓民眾對中華文物有更多的認識。

研究歷代中國瓷器的愛好者都知道，明清瓷器中有一些不寫當朝年號，而是寫前朝年號的的款識，以表達對前朝曾達到工藝水平的一種尊崇和緬懷，被稱為「寄託年號款」或簡稱「寄託款」。而寄託款又有兩種，其中之一就是完全模仿，不論是字體、寫法甚至用料都完全模仿更早之前的瓷器，被稱為「後仿款」。

圖2。（作者提供）

明代弘治年間的瓷器，「嬌黃瓷」是相當有名的品種，此摔破的碗應為清代燒製，為表達對弘治嬌黃瓷的崇敬而覆燒，故該碗標識年代為「清」，但是「後仿」，故為「弘治款」（請注意款字），若為明弘治當朝所燒製，是不必畫蛇添足再加一個「款」字的（圖2）。就如同現今藝術或時尚界模仿某位大師作品來向「大師致敬」，不會自稱就是大師的作品呀!

中國瓷器上的「款識」對陶瓷斷代（判斷年代）非常重要，但並非所有瓷器上的帝王年號款識就代表那個時期燒製的，因有寄託款的存在。瓷器上真正有帝王款識是從明代永樂的官窯開始，到明宣德年間已非常普遍。清康熙早期，很多瓷器是不落年號款的，主因當時時局還不穩，朝廷認為書寫帝王年號在瓷器上，若不小心摔破會很不吉利。而清三代（康熙、雍正、乾隆）年間瓷器，也有款識為「大明成化年製」的寄託款瓷，就是因「成化瓷」是極為貴重的稀世珍品，最有名的就是「成化鬥彩」，一只小小的「成化鬥彩雞缸杯」，曾在2014年香港蘇富比拍賣會上，拍出2.8億港幣 （超過10億台幣）的天價。

台北故宮文物自帶燦爛光芒、傲視全球，台灣何其有幸、得以擁有人類歷史文明長河中的珍稀之寶？能不好好珍惜呵護嗎？這不只是顯示一個國家的素質和水平，真心保護文物更是要對後代子孫有所交代；畢竟，在歷史文物面前，我們都只是過客！

真心呼籲故宮高層，文物被摔破就請坦蕩承認，.若標識無誤，似也不該因己身缺乏研究而輕率回應、導致混淆視聽，請給予原故宮專業人員應有的尊重，還給他們一個公道！（作者為策展人）

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