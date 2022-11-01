台積電證實，在美國亞利桑那州投資的12吋晶圓廠將於下月上旬舉行「首批機台設備到廠」典禮，據媒體報導，美國總統拜登可望出席，民進黨政府駐美代表蕭美琴也會出席；此外，台灣還會有相關官員及供應鏈廠商，隨同台積電共赴盛會。

這座投資金額高達120億美元的12吋晶圓廠是台積電近年在海外最大的投資案，更是首座切入5奈米最先進製程的晶圓廠；這可說是拜登的重大政績，也是他簽署《晶片與科學法案》後首個獲得補助的晶圓廠，象徵著晶片製造回歸美國跨出了重要的一步。因此若拜登選擇參與這項典禮，也不會令人意外；但是曾經一再表示不認同台積電在美設廠的創辦人張忠謀，屆時是否會出席，倒是值得觀察。

對蕭美琴和蔡政府的一干官員來說，若能藉此機會與拜登和美國政要會個面，當然是值得敲鑼打鼓的喜事。然而，對台灣人而言，這個外交「高光時刻」的背後卻很可能是「護國神山」乾坤大挪移的開始。美國有如古早時的有錢員外，看到貌美如花的女子，便想強勢娶親，蔡政府則像女子的父母，不但不拒絕，還忙不迭地加強勸說，認為攀上這門親事從此就可享榮華富貴，台積電自然是那位美人了，能怎麼辦？只好上花轎了，而且還得自備嫁妝。

就算員外的聘金小有補貼，120億美元的投資也占了台積電1年資本支出的1/3了，資金大量投入到美國，自然會壓縮其他的投資計畫。事實上，受到客戶需求轉弱、訂單調整的影響，台積電高雄楠梓廠傳出建置速度放緩，甚至還影響了當地的房價行情；依實價登錄系統的統計，楠梓區今年第3季的房價呈現全面走跌。

或許是覺察到國人對台積電赴美設廠一事，存在著半是歡喜半是憂的複雜心情，因此前兩天竟有某不具名的科技人士透露，台積電1奈米廠已決定落腳桃園龍潭，市長鄭文燦和民進黨桃園市長候選人鄭運鵬則立刻毫不客氣地攬功上身。

這個爆料，一方面塑造「台積電最厲害的還在台灣」的印象，讓國人安心，另一方面自然是拉抬鄭運鵬的選情。但台積電3奈米都還沒有量產、1奈米還在實驗室，這個利多也未免放得太早了；更何況，龍潭工業區是在朱立倫擔任桃園「縣」長的時候建成的，雙鄭搶功真是往自己的臉上貼金。

其實，台積電的成長與茁壯跟民進黨並沒有關係；相反的，任由美國予取予求的蔡政府，正是不斷催化台積電外移、弱化台積電與台灣連結的幕後黑手。更可悲的是，民進黨兩次執政加起來已將近15年，卻沒有擘畫過成功的產業戰略，到現在還是只能吃小蔣時代的老本。

對民進黨政府來說，或許台積電最大的貢獻在於，可以不斷拿來做大內宣的材料、甚至當作外交伴手禮。至於是否會掏空台積電，或是因而造成台灣半導體產業斷鏈，總統蔡英文關心嗎？擔心嗎？

（作者為資深媒體人）