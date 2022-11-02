武之璋的〈大奔逃，2009年3月31日桃園機場接郭冠英紀實〉

2009年3月28、29日，連續接到郭冠英從加拿大打來的電話，告訴我31日早晨5點半左右到台灣，當天下午跟我見面。我問他要不要去接他，他回答「都可以」、「隨便」，當下我心裡決定不去，因為5點半到桃園機場，我4點就要起床，實在太早了。而且我不認為有接機的必要，雖然傳說民進黨要動員群眾到機場抗議，但是我不太相信，那麼早，民進黨可以動員那麼多無聊的人，做那麼無聊的事嗎？我不信。

30日郁慕明打電話給我，說郭冠英太太（趙耀東堂妹）的姊姊拜託大家接機，因為聽到綠營地下電台動員群眾鬧場，而郁本人身體不適，所以拜託我去，我只好答應。既然要去，當然要以防萬一，以我的年齡，實在不宜衝鋒陷陣，於是找了幾個新黨的年輕義工陪我去。

到了機場，發現幾乎所有電視台的記者都到了，我拿了幾張在《獨家報導》發表聲援郭冠英的文章，給了幾位媒體記者，表明我是郭冠英的朋友，我來接機的，記者問我郭冠英為什麼寫那些「辱台文章」？我說郭又不是神經病，為什麼沒事辱台，郭跟我一樣是台灣文化研究者、觀察者，我們為文批評台灣文化、批評台灣人缺點，不可以嗎？政客斷章取義，誣賴冠英，你們也不查真相而隨之起舞，你們被政客騙了。

部分媒體對我的話很有興趣，不時有記者發問，氣氛融洽，機場候機室甚為平靜，似乎只有一般接機民眾，也看不到抗議者。倒是看到了一些夾克繡有國旗的人，穿梭在人群之中，我想他們應該也是來接郭的。

6點半左右出境門開了，開始有旅客出境。突然從四面八方跑出一大群人衝向出境大門，每人手中拿了一隻百合，有的人拿「郭冠英道歉」、「沒有道歉，沒有原諒」、「我是台巴子」之類的標語，場面立刻混亂。

因為出境旅客多從出境大門左轉，所以大多數抗議群眾擠在出境大門右側，這時一位機場負責安全的主管，跑過來跟我講：「你勸你的朋友千萬別衝動，千萬別跟對方發生肢體衝突，一發生衝突你們就中計了，你們就輸了。」我說好，並立刻跟郭的親友及支持者溝通，我說我們只要保護郭冠英平安上車就好了，大家都點頭稱是。

不料，出境大門人越來越多，綠營群眾開始推擠叫罵，我看情況不妙，趕忙去找那位負責安全的官員，請他把郭帶向大門左側，因為左側群眾較少，那官員同意，並立刻從出境大門走進去找郭，未久他就帶郭從大門左邊出來，媒體及群眾不到幾秒的時間就發現了郭，群眾立刻轉向左側，媒體堵住郭的去路爭相發問，群眾大聲叫罵「郭冠英道歉」、「郭冠英是台奸」、「台灣不歡迎你，滾回大陸」，我及郭的友人一方面幫郭開道，一方面說「拜託！拜託！」、「郭太累了要先回家」、「郭會開記者會，可是他要先回家休息」。

走著走著突然發覺我的腳騰空了，一股強大的推力把我推到半空，等腳落地，我發覺郭不見了，仔細尋找，郭在5公尺外，我趕快使盡全身力氣，擠回郭的身邊，僅幾秒的時間，我又被擠到半空，只見一群郭的朋友護著想上車，有人拿著他的行李想放到車上，但是都不成功，因為人群推來推去，郭跟行李都無法上車，我再也擠不到郭的身邊，推擠之間，一直有人摔倒，有人摔倒立刻爬起來，有人摔倒就賴在地上四腳朝天，大喊「警察打人！」，約20分鐘後，在警察及郭友人保護下，郭終於坐上一小車，行李放在我車。

然後就開始了高速公路大奔逃。我們雖盡力想甩開媒體及抗議人士，但追車如影隨形，無論急轉彎、緊急迴轉、變換車道，都無法擺脫。

車子走到仁愛路，郭心生一計，對司機說，你載我到忠孝復興捷運站，你突然停車，我橫越馬路去坐捷運。未料郭一下車跨越馬路，所有媒體、抗議群眾也下車。這時我跟我的司機朋友一面用手攔阻，一面說「拜託！拜託！」、「郭先生太累了，讓他休息一下。」正在此時，一位空手的青年很快速的奔向郭冠英，作勢要打。我怕郭挨打，本能反應向他揮了一拳，他立刻回手打我，我被推倒在地，這時有人把我們拉開了。

我到捷運站找到郭，郭進站後媒體也進入捷運站，郭問捷運站管理人員，媒體可不可以帶攝影機進捷運站？政治人物可不可以進捷運站進行政治活動？捷運局管理人員笑而不答。這時媒體及一位女姓拿著標語堵住郭冠英問，「郭冠英，你為什麼不道歉，向台灣人民道歉有那麼難嗎？」郭向右轉她也向右轉，郭退她也退，郭進她也進，她旁邊跟了幾個年輕人，也圍著郭不停地叫囂，這幾位年輕人跟那位帶頭的女姓，我認得他們，他們是從機場一路尾隨來的，有的人是坐自己的車，有人是坐媒體的車。這群人在捷運站不停地糾纏郭，我怒說：「道個屁歉！妳是法官嗎？妳有什麼資格逼他道歉？」我一時不能控制情緒，怒斥那位女性。郭無奈地對我說：「走罷！看樣子坐捷運不是辦法。」最後我們走出捷運站坐「中華大車隊」等著的車。

車子從忠孝東路開到虎林街、松仁路、莊敬路，跟逃犯一樣一路奔逃。這時我一看手錶，已經10點多了，我們已經被追了4個多小時。我們回憶當時的心情，如此沒命地逃出，是出於內心深處對他們的厭惡。

原來計畫是在機場開十分鐘記者會，朋友幫郭擬定了3點聲明，強迫郭唸完聲明就走人，但是一出機場情況就完全失控，標語、叫罵、阻擋去路、推擠，最可惡的是一片混亂之中，製造混亂者叫喊警察打人。這是一群不可理喻的人，他們的行為，證實了多年來我對台灣文化的觀察，台灣有一群活在義和團時代的中國人，卻整天叫喊著去中國化，我跟老郭吃了秤陀鐵了心，非甩掉他們不可。

車行向內湖，郭不愧是才子，對司機說，我們往民權大橋開，你用無線電通知另一輛車，在民權大橋上步行樓梯處等我們，我們把車開到橋下樓梯起點，距橋頭數十公尺，把車開到步行道起點樓梯處，郭走樓梯上橋，坐上橋上的車，追車無法倒退到橋的起點上橋，此計果然高明，就這樣我們甩掉了所有車輛。最後來到一個台北的制高點。那就是武之璋家。

到我家已經快一點了，從6點多出機場起算，整整被追了6個多小時。屋裡橫七豎八躺了一堆人，每個人都累趴了，這些都是我找來保護郭冠英的，但他們根本無法近郭身，一開始就被那些暴力台獨給沖散了。

2009年3月16日綠營人士率眾前往新聞局門口抗議表達不滿，要求將郭冠英撤職嚴辦。（中時檔案照／王錦河攝）

那麼多年我用嘴、用筆批評民進黨，批評台灣文化，批評台灣人性格上的缺點，但是沒有跟他們近身接觸過，更沒參加過街頭運動之類的活動，這是第一次，但是一次就讓我噁心得想吐。原因是：

一、強力推擠：推得你東倒西歪，不知所以，連警察也被推得無可奈何，一小群人推擠，可能要數倍的警力才能維持被保護人的行進路線，而推擠的動作無法可管，警察也不能以現行犯制止，警力不夠也無力制止推擠，怪不得連張銘清來台灣都被推倒，事後我看電視推與被推的關係，看錄影片也看不出所以然，不是身歷其境，完全不知道他們是暴民。

二、妨害自由：媒體如影隨形地追，政治人物率眾擋住去路，是不是妨害自由？過去那麼多受害者，包括連戰、陳雲林、費鴻泰，為什麼他們對這種暴行都不提出控訴？被害人那麼多為什麼都不說話，難道習慣了嗎？

三、言詞羞辱：擋住去路拿出標語、各種羞辱語言，打了「郭冠英看不起台灣人」的招牌，就可以公然羞辱郭冠英嗎？郭冠英看不起台灣人，是誰的「裁決」？過去多少人，被民進黨的暴民用這種方法羞辱？被害人為什麼都噤聲了？

四、擋人的理由好笑：一位尾隨我們的女性，拿著標語擋住郭的去路，反覆地問：「郭冠英為什麼不道歉？」、「沒有道歉就沒有原諒」、「道歉有那麼難嗎？」一直糾纏郭冠英。

我7歲從南京到台灣，父親重病住院多年，媽媽帶著我們住在瑞芳，瑞芳與南京大不相同，村郊野趣，鳥語花香，至今難忘。我在瑞芳國小讀了一年，學會台語。我在台灣完成大學畢業，娶妻生子，我有很多台灣親戚。垂暮之年，我投入台灣近代史研究，批評台灣文化的缺點、台灣人性格的缺點；郭冠英的研究項目、興趣，與我有很多相同之處，我們深知「愛台灣」、「台灣優先」「台灣主體性」等，都是政客與偽學者編造的「假議題」，國民黨不敢拆穿「假議題」，為了選票考量，不敢明辨是非，隨之起舞，是犯了「不作為罪」，是台灣社會混亂的共犯。

郭跟我在不同的崗位上，都曾經為台灣出過力，沒有人有資格批評我們不愛台灣，更沒有人可以限定我們要用那一種方法愛台灣。更沒有人敢說台灣人、台灣文化沒有缺點，不可以批評。6個多小時的飛車奔逃經驗，更讓我鬥志昂揚要跟那一群窮追不捨的台灣痞子奮戰到底。